Он едет влево, включив правый поворотник. А мне как быть?

Как разгадать истинные намерения другого водителя? Пробуем спрогнозировать собственное поведение в напряженной дорожной ситуации.

Вы за рулем легковушки и едете в правом ряду со скоростью 90 км/ч. Догоняете фуру. Впереди дорога свободна. Неожиданно у грузовика начинает работать правый поворотник, но при этом машина почему-то перестраивается в левый ряд. Тогда вы собираетесь обойти фуру справа и замечаете дорожный знак 2.3.2 — «Примыкание второстепенной дороги». Опасна ли такая ситуация и как вы поступите?

Предлагаем проголосовать за одно из предлагаемых решений, которое вы считаете единственно верным в данной ситуации, исходя из собственного водительского опыта. Все варианты мы разберем на следующей странице.