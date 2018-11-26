УАЗ Патриот, Chevrolet Niva или Renault Duster: что лучше?

Казалось бы, совершенно разные автомобили: большой рамный внедорожник УАЗ Патриот и два компактных кроссовера с несущими кузовами — Chevrolet Niva и Renault Duster. Но их сравнивают, в первую очередь, из-за полного привода и сопоставимой стоимости, хотя две из трех машин уже преодолели планку в миллион рублей. С этого и начнем.

Вопрос цены

Самый «плотный» и привлекательный прайс-лист у ChevroletNiva. Диапазон цен на разные версии — от 628 000 до 765 000 рублей (акции и скидки здесь и далее не учитываем). Разброс цен на RenaultDuster2018 года куда больше — от 699 000 до 1 111 900 рублей. Недалеко и УАЗ Патриот — от 746 500 до 1 049 рублей. Очевидно, Шнива значительно дешевле. Но цена решает не все.

Размеры

Увы, она тесновата. Это можно сказать и о салоне, и тем более — о багажном отсеке. Его объем — всего 320 литров. При сложенном заднем диване — 650 литров. Салон в Дастере просторнее, особенно это заметно на заднем ряду. Объем багажника зависит от типа привода. У переднеприводных машин его емкость 475 литров при разложенных сиденьях и 1636 при сложенных. У полноприводных — 408 и 1507 литров соответственно.

По вместительности Патриот значительно превосходит конкурентов — ведь он намного больше.

А Патриот и вовсе гигант. На заднем сиденье вполне можно ехать даже втроем, в зимней одежде и на большое расстояние. А багажник — 650 литров только под шторкой, 1130 литров до потолка (и это при разложенных сиденьях) и 2415 литров при сложенных сиденьях! Сразу вспоминается, что когда-то Патриот был девятиместным, с откидными лавочками по бортам. А также верится, что в нем можно с комфортом переночевать вдвоем. В Дастере и Шниве — едва ли.

И конечно, у Патриота больше грузоподъемность: 600 кг против 510 и 450 кг у конкурентов.

Комфорт

Кстати! Chevrolet Niva не cамый спартанский автомобиль, особенно в версиях GLC и LE+. Однако пластик в салоне оставляет желать лучшего, как и шумоизоляция. К сиденьям приходится пристраиваться (хотя должно быть наоборот), мультимедийной системы нет и никогда не было. Есть магнитола и два динамика (в тех же GLC и LE+). Можно подключить еще два. Плюс (нет, минус) — невысокая плавность хода.

Renault Duster поудобнее. Чуть получше пластики и шумоизоляция, повыше плавность хода за счет настроек подвески и значительно большей колесной базы (2673 мм против 2450 мм у Шнивы). База Дастера не только больше, но и шире. Передняя колея — 1560 мм, задняя — 1567 мм. У Chevrolet 1466 и 1456 мм соответственно. То есть европеец еще и устойчивее.

А самый комфортный снова УАЗ Патриот. Колесная база — 2760 мм. Последний на сегодня рестайлинг как раз и был направлен на значительное повышение удобства внедорожника. И если бы у него была потише ходовая, на асфальте ульяновский автомобиль мало бы отличался от иномарок.

С малолистовыми рессорами стала выше плавность хода, со стабилизатором и рулевым демпфером отпала необходимость все время корректировать курс. Инженеры поработали и над устранением вибраций. Сиденья вполне удобны для человека любого сложения, руль регулируется и по вылету, и по высоте. Доступны разнообразные подогревы и климат-контроль (у конкурентов — только кондиционер). И мультимедийная система как минимум не хуже чем на Дастере. К тому же на экран можно смотреть прямо, а не склоняя голову.

При последнем рестайлинге в Патриот поставили даже рукоятки для пассажиров — в ответ на многочисленные просьбы.

Недавно Патриот стал удобнее в городе с передним мостом от Профи с новыми поворотными кулаками. До сих пор он сильно проигрывал в маневренности.

Прибавила удобства автомобилю и шайба управления трансмиссией — как у приличных иномарок. Раньше приходилось оперировать рычагами раздатки, как на Шниве, и вырабатывать навык, чтобы рычаги не выбивало.

Полуофициально говорят о том, что у Патриота вскоре все-таки появится автомат, ездить с которым заметно удобнее. Жаль, его нет до сих пор.

Силовой агрегат

К сожалению, покупателям Chevrolet Niva предлагают один, устаревший силовой агрегат — бензиновый 1.7 мощностью 80 л.с. с 5-ступенчатой механикой. Мягко говоря, при современном ритме движения его маловато. А расход высоковат — 13,2 литра по городу. И это — по данным производителя! В свое время GM предпринял попытку внедрить в Шниву «опелевский» мотор, но таких машин сделали совсем немного, и их не найдешь даже на вторичном рынке.

У Дастера выбор куда богаче. Бензиновые 1.6 и 2.0 на 114 и 143 л.с., дизель 1.5 мощностью 109 л.с., пяти и шестиступенчатые механические коробки передач, 4-ступенчатый «автомат». Кроме того, можно приобрести переднеприводную версию. Конкуренты такой возможности не предоставляют.

Патриот сейчас оснащают только ZMZ Pro объемом 2.7, мощностью 149 л.с., с крутящим моментом 235 Н.м. Коробка передач тоже только одна, пятиступенчатая механика. Но везет этот силовой агрегат неплохо. Правда, и расход топлива соответствует: 14 литров на 100 километров по городу, согласно официальным данным. По факту — не меньше 15 литров. Благо, бак у Патриота самый большой из тройки — 68 литров. У Шнивы 58 литров, у Дастера — 50.

Проходимость

Несмотря на то, что Chevrolet Niva и Renault Duster могут обладать неким преимуществом перед УАЗом на песке и в жидкой грязи за счет меньшей массы и с правильно подобранными шинами, фаворит на бездорожье в большинстве случаев все-таки УАЗ. В первую очередь благодаря отличным геометрическим параметрам. Просвет в середине базы — около 300 мм, наименьший — 210 мм, угол въезда — 35°, съезда — 30°, 360 мм до переднего бампера при полной нагрузке… Ходы подвесок у Патриота большие даже после внедрения стабилизатора и малолистовых рессор. Положительно влияет на проходимость и достаточно мощный, тяговитый силовой агрегат, и возможности трансмиссии. Сейчас можно приобрести заводскую блокировку заднего дифференциалаEatonс электронным управлением. В качестве опции предлагаются и шины BF Goodrich AT, и лебедка, и целый пакет Offroad, и даже специальная экспедиционная версия.

Шниве на бездорожье катастрофически не хватает мощного двигателя. А Дастеру — ходов подвески. К тому же в нем стоит вискомуфта, которая склонна к перегреву при интенсивной пробуксовки. В этом случае полный привод выключается, приходится ждать, пока она остынет.

Стоимость содержания

Как считают наши эксперты, стоимость содержании УАЗа можно сравнить с «дастеровской», а самая доступная — Шнива. Да, УАЗ не иномарка, в отличие от Renault(пусть тот и местной сборки). Но у него самый высокий расход топлива, довольно короткие интервалы техобслуживания (15 000 км при обычных условиях эксплуатации и 7500 при тяжелых условиях) и множество деталей импортного производства (покупающихся за валюту). Если машина новая, приходится приобретать не только ОСАГО, но и КАСКО.

Тот же Dusterэкономичнее, но импортных частей в нем еще больше, и обслуживание стоит по-иномарочному. А всеядная подвеска, позволяющая не бояться неровностей, заставляет довольно часто ее ремонтировать.

Итог

Возможно, наши постоянные читатели помнят, что в 2016 году Патриот при аналогичном сравнении с Шеви-Нивой и Дастером проиграл. Авторы поставили его на последнее место, в первую очередь, из-за плохого поведения на дорогах. Но прошло больше двух лет, и за это время ульяновский внедорожник стал значительно лучше на асфальте. А на бездорожье он и так был лучшим. Так что расклад полностью изменился.