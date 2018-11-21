Цепи, браслеты и ремни на колеса: свобода на зимней дороге

Новые товары интернет-магазина представляет наш опытный консультант Сергеич. Сегодня речь о средствах повышения проходимости на заснеженных дорогах.

Если до знаков не докопаться, то значит мы сбились с дороги

Юмор из Сети

Нашего человека снегом не испугать. Уговаривать переобуться в зимнюю резину сегодня тоже не приходится — постоянно доносится цоканье шипов по расчищенному городскому асфальту. Да вот только не везде он есть, этот самый асфальт. Я, к примеру, городской слякоти предпочитаю настоящую зиму — с сугробами, загородными вояжами, горнолыжными базами и так далее. А потому прекрасно знаю: без подготовки на такие дороги выезжать и глупо, и опасно. В ряде случаев одной только зимней резиной не обойдешься — а в некоторые места вас просто не пустят! Нужно кое-что еще…

Когда колеса утонули в снегу (или в любом другом мягком грунте), давить на газ уже бесполезно. Сядете на брюхо, спалите сцепление — в общем, станет совсем плохо. Раньше я в таких ситуациях подкладывал под колеса все, что подвернется под руку, — доски, ветки и все остальное. Но сегодня известно более цивилизованное решение — так называемые траки. Иногда их называют сэнд-траками, но суть от этого не меняется. Речь идет о профилированных пластинах из алюминия, стали или пластика — вариантов исполнения полным-полно. От себя добавлю, что более тяжелые металлические траки при деформации можно выправить — в отличие от легких и ярких пластиковых, которые «ошибаются только один раз».

Пользоваться траками не очень сложно: достаточно подпихнуть изделие под закопавшееся ведущее колесо по направлению движения машины. Кстати, в ряде случаев мне приходилось использовать трак в качестве подставки под домкрат. Те, кому приходилось менять колесо на заснеженной дороге, меня поймут сразу. Кстати, совсем забыл — такие изделия не привязаны к марке автомобиля…

Цепь — это как раз такой «прибамбас», без которого на некоторые европейские дороги вас просто не пропустят. Конечно, можно их приобрести и где-то поближе к Альпам, но я предпочитаю готовиться к дальним поездкам заранее. Да и бюджет у меня не резиновый.

Автомобильные цепи противоскольжения — это что-то вроде чехла на сиденье автомобиля. Они обычно состоят из двух продольных цепей или тросов, проходящих по окружности колеса, которые соединяются поперечными цепями, повышающими проходимость автомобиля на снегу, льду и т.п. Срок эксплуатации цепей априори выше, чем, скажем, у ремней или браслетов. Сразу напомню, что цепи не универсальны — их надо подбирать именно под ваш автомобиль. И если вы поменяете машину, то вполне возможно, что и с цепями придется попрощаться. Кстати, если у вас стоит совсем уж низкопрофильная резина, то цепей под нее можно и не найти. Но кто же поедет в Альпы на низкопрофильных шинах?

Монтаж я бы не стал называть сложным — просто провести его надо до заезда на проблемный участок дороги. У меня на это уходит от силы десяток минут. «Снежные» цепочки монтируются одним приемом, а окончательная «посадка» происходит автоматически при движении автомобиля. Существуют еще и так называемые грязевые цепочки, но сегодня нас интересуют снежные просторы. Хотя смысл очевиден: едем на дачу по асфальту — ничего надевать не нужно, съехали на раскисший участок с подъемами и склонами — можно и надеть. Кстати, все цепи помогают удерживать машину при встречных разъездах с наклоном дороги. Езда по бездорожью требует определенной культуры, поверьте! Добавлю, что у грязевых цепочек нет механизма самонатяжения, у них нечему засоряться. При этом они дешевле «снежных». Из личного опыта скажу, что после установки грязевых цепей желательно выйти из машины буквально через десяток метров и дотянуть цепочку.

Между прочим, существуют еще дальние родственники цепей — так называемые композитные цепи. Иногда их называют сетками из-за характерного рисунка протекторной части. Их я рекомендую разве что для коротких заснеженных участков дороги: все-таки это не ахти какая надежная вещица. Впрочем, как отмечают мои коллеги, если у автомобиля дорогие легкосплавные колеса, то повредить их цепями гораздо проще, чем сетками. Не стану с этим спорить.

Ставить их лучше на все четыре колеса — помните об этом. И неважно, полноприводная у вас машина или нет. Смысл понятен: машина должна хорошо тормозить! Цепи подбираются четко по типоразмеру. Впрочем, знакомые уверяют меня, что ни производитель, ни полиция не настаивают на приобретении двух комплектов цепей на все колеса: достаточно одного комплекта на ось. Но я убежден, что при установке на все колеса эффективность только вырастет!

Браслеты на колеса — этого своего рода цепь, распиленная на куски — издали можно и перепутать! На каждое колесо их надевают по 5–6 штук, хотя чтобы выкарабкаться из снежной ловушки, порой достаточно и одного-единственного. По своему опыту знаю, что браслеты можно монтировать как заранее, так и уже «после того» — хотя последнее, конечно, тяжелее. Кстати, тут кашу маслом не испортишь: чем больше браслетов на колесе, тем лучше. Но изнашиваются они сильнее, чем классическая цепь.

Приобретая браслеты, обязательно посоветуйтесь с продавцом: на некоторые колеса их надеть не удастся. Такое случается, если, к примеру, щели в них слишком узкие, а также если колесо само по себе такое маленькое, что браслет начнет цеплять за суппорт.

На особую плавность хода с браслетами надеяться не стоит. Зато по снегу они гребут уверенно — проверял лично на разных машинах. Замечу, что браслеты обладают неплохой универсальностью: точный типоразмер при покупке и не нужен. Один комплект подходит для всех легковых автомобилей, второй — на все кроссоверы, третий — на внедорожники. Разница в длине ремня и количестве звеньев. Но в целом браслеты можно назвать самыми демократичными помощниками начинающего «проходимца»: особые познания при их выборе, честно говоря, не нужны.

Ремни на колеса — это, как и браслеты, тоже младшие братья цепей. Обычно их делают из какой-то синтетики — чаще всего из полиуретана. Впрочем, мне приходилось видеть и пластиковые изделия с металлическими грунтозацепами — вариантов исполнения довольно много. Отдельные изготовители используют термин «накладка» — на мой взгляд, это практически тот же пластиковый аксессуар, имеющий иной внешний вид. Но в любом случае от цепей и браслетов их отличает меньшая прочность. В целом я бы их причислил, скорее, к симпатичным обитателям багажника, чем к суровым бойцам против бездорожья. Хотя для подарка под елку — идеальная штука: симпатичная и при этом отнюдь не бесполезная. Нужно только помнить, что установить их, как и браслеты, можно не на всякое колесо. Я всем своим знакомым постоянно напоминаю: если на колесе узкие прорези или если типоразмер колеса таков, что любой ремень начнет цепляться за суппорт, то от покупки придется отказаться.

Вот, вкратце, и все, что я хотел сказать про основные современные способы повышения проходимости автомобиля. Нужна дополнительная консультация или помощь в подборе — обращайтесь в наш интернет-магазин! А если при этом сошлетесь на данную статью, то получите дополнительную пятипроцентную скидку!

Удачи на заснеженных дорогах!