9 ситуаций, когда задний привод лучше переднего

Спор между апологетами переднего и заднего привода долог и упорен. Предлагаю вычленить преимущества заднего привода. Готовы предложить контраргументы?

Передний и задний привод на автомобиле конкурировали со времени появления самого понятия «самодвижущийся экипаж». Первая паровая телега Кюньо была переднеприводной. Затем, причем надолго, лидерство захватил задний привод. И только с появлением достаточно компактных двигателей и трансмиссий началась эра переднего привода. Сейчас подавляющее большинство легковых автомобилей выпускается с передним приводом. Но если вы родом из СССР и имеете водительский стаж больше 30 лет, то наверняка начинали ездить на заднем приводе. Это мог быть один из четырех автомобилей — Волга, Москвич, Жигули или Запорожец. Ну или вы сразу получали «профессиональную» категорию С и водили, само собой, заднеприводной грузовик. Поэтому задний привод покрыт для многих из нас этаким налетом ностальгии по ушедшей молодости, по ломучим, но таким родным советским автомобилям, по шоферскому братству и взаимопомощи…

Сейчас у большинства из нас переднеприводные машины или, если жизнь удалась немного в большей степени, то полноприводные. Но есть у привода на заднюю ось автомобиля и совершенно объективные достоинства. Недаром часть премиальных брендов сохраняет приверженность заднему приводу. Задний привод не собирается сдавать позиций и еще долго будет радовать ценителей классической компоновки.