Полезный совет читателя, опубликованный в рубрике «Советы бывалых» журнала «За рулем», пригодится всем, кто накачивает шины с помощью компрессора.

БАТАРЕЙНЫЙ ПРИКУРИВАТЕЛЬ

В. Васильев, Тверская область

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Запитывать автомобильный компрессор для накачки шин только от прикуривателя не всегда удобно и надежно. Поэтому я сделал простой переходник. К корпусу прикуривателя от ВАЗ‑2105 подсоединил провода с «крокодилами». Минусовой провод прижал к корпусу червячным хомутом, а плюсовой — к центральному контакту гайкой. Корпус прикуривателя обмотал изолентой. Теперь компрессор может работать и напрямую от аккумулятора.

Приз автору совета —дневные ходовые огни фирмы Osram.

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