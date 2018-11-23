Какой стартер самый надежный?

Материалы по темеСтартер и генератор: чинить нельзя выкидывать
Обладают ли стартеры для машин с системой «старт-стоп» более высокой надежностью? И реально ли применять их на обычных автомобилях?
Стартер для машины с системой «старт-стоп» отличается от обычного лишь щеточным узлом: в нем шесть щеток вместо четырех. Такой стартер можно установить на автомобиль без системы «старт-стоп», и он будет адекватно справляться со своей задачей, но весомых дивидендов от такой рокировки вы не получите. Надежность у стартеров обоих видов сопоставимая.
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