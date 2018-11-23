Какой стартер самый надежный?

Ресурс автомобиля в целом и надежность/ремонтопригодность отдельных деталей активно обсуждаются на форуме «За рулем». На вопрос о стартерах отвечает эксперт ЗР.


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Обладают ли стартеры для машин с системой «старт-стоп» более высокой надежностью? И реально ли применять их на обычных автомобилях?

Стартер для машины с системой «старт-стоп» отличается от обычного лишь щеточным узлом: в нем шесть щеток вместо четырех. Такой стартер можно установить на автомобиль без системы «старт-стоп», и он будет адекватно справляться со своей задачей, но весомых дивидендов от такой рокировки вы не получите. Надежность у стартеров обоих видов сопоставимая.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

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