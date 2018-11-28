Эстеровые моторные масла нового поколения: забываем о задирах

Знатоки французской литературы при слове Эстер сразу вспоминают произведения Оноре де Бальзака. Описанная им прекрасная куртизанка Эстер обладала, по утверждению писателя, «всеми тридцатью совершенствами, гармонично слитыми воедино». У знатоков французских смазочных материалов при слове ESTER возникают те же ассоциации с гармоничностью и совершенством. Они знают, какие достоинства несут в себе моторные масла от компании Motul, созданные по эстеровой технологии.

И отмечают забавную аналогию: ведь молекулы таких масел так же «слиты воедино» с металлическими деталями двигателя, как и совершенства бальзаковской героини. В этом им помогают разнополярные заряды частиц масла и металла в парах трения, взаимное притяжение которых создает прилипание смазочного материала к защищаемой поверхности.

Впрочем, достоинств у эстеровых технологий ничуть не меньше, чем у одноименной литературной барышни. Прочность масляной пленки, высокий индекс вязкости, фактическая ликвидация граничного режима трения, высокая моющая активность, низкая испаряемость — вот их далеко не полный перечень, реализуемый в продукции компании Motul уже почти полвека. Однако за последнее время компания сделала очередной скачок вперед — речь о технологии ESTER Core®, воплощенной в линейке моторных масел 300V.

ЭСТЕР ХОРОШЕЕТ НА ГЛАЗАХ

Что конкретно скрывается за технологией ESTER Core®? Химик ответит так: она подразумевает использование комбинации различных эстеров для достижения нужных параметров. Именно по такой технологии Motul сегодня производит масла серии 300V Motorsport (Авто) и 300V Factory Line (Мото) из компонентов базовых масел V-группы. Компания положила начало производству 100% синтетических смазочных материалов на основе сложных эфиров, применяемых в авиации.

Для потребителя пометка ESTER Core® фактически обозначает новинку, коренным образом отличающуюся от эстеровой продукции прошлых десятилетий.

НЕ ЗАДИРАЙСЯ!

Обычно создатели масел применяют в своей продукции противозадирные EP — присадки (EP — extreme pressure additives), выполняющие роль твердых смазок. А вот в линейке масел 300V с задирами совместно борются как упомянутые противозадирные присадки, так и «природные» противозадирные свойства эстерового базового масла 5-й группы. В результате деталям двигателя обеспечивается более масштабная защита, недостижимая при использовании иных масел.

ПОВЫШАЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ!

Новая линейка масел уменьшает внутренние потери двигателя на преодоление сил трения, позволяя ему в полной мере реализовывать заложенные характеристики. Полярные молекулы образуют при этом на деталях мотора прочную пленку, способствуя поддержанию стабильно высокого давления масла и его высокой термической устойчивости. А патентованный состав низколетучих базовых масел с минимальным угаром позволяет продукту сохранять изначальные свойства в течение всего срока эксплуатации. Это свойство полезно как в спортивных соревнованиях, так и для «обычной» эксплуатации.

ВОЗРАСТ — НЕ ПОМЕХА





Что касается ресурса, то, как известно, эстеровые масла часто вводят в состав гоночных продуктов, чтобы продержаться всего одну гоночную дистанцию. Масло 300V — как раз из этого «племени». Но его спортивная история никоим образом не мешает применять его в обычных автомобилях при повседневной эксплуатации. Стабильность эстеровых масел Motul очень высока, а потому 300V можно и нужно использовать в «обычной жизни» с привычным межсменным интервалом. В первую очередь это касается тех, кто причисляет себя к апологетам динамичной езды, а потому желает использовать в своем моторе тот же продукт, что и маститые автоспортсмены. Ведь технологии, проверенные в жестких условиях спорта, позволили взять лучшее и вывести на рынок продукты для гражданского применения, превышающие существующие стандарты. Компания особенно рекомендует эти масла для применения в постгарантийных автомобилях. Предлагаемые классы вязкости — 0W-20, 5W-30, 5W-40, 0W-40. Есть и другие классы вязкости, предназначенные для специального применения.

Какие еще достоинства оценит владелец авто, применивший эстеровое масло от Motul? Экономия топлива на трассе, обусловленная готовностью двигателя раскручиваться до более высоких оборотов на каждой из передач, компенсирует высокую стоимость уникального продукта. В итоге любая поездка становится более комфортной.

КРЕПИ ОБОРОНУ

Самое трудное при выборе подходящего моторного масла — не нарваться на подделку. Поэтому компания Motul разработала новый дизайн упаковки своей продукции, одновременно внедрив новую технологию Bubble Тag. Особая пломба на банке с маслом MOTUL 300V гарантирует покупателю подлинность состава. При этом каждая банка снабжена цифровым идентификатором подлинности товара.

ВЫБОР ЦЕЛИ

— Чтобы дойти до цели, надо, прежде всего, идти, — утверждал француз Бальзак.

Чтобы выбрать для своей машины хорошее масло, надо идти к тому, кто профессионально владеет этим вопросом. А если при этом вы хотите ощутить на себе все совершенство эстеровых технологий, то адрес известен. Компания Motul уверенно ставит новые цели и успешно достигает их на протяжении полутора столетий. На сегодня это единственная компания в мире, в полном объеме освоившая дорогостоящую высокую технологию производства масел из эстерового сырья. Залейте в свой мотор масло 300V. И познакомьтесь с ESTER лично…