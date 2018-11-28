В каких странах нужны международные права. Комментарий ГИБДД

На вопрос читателя журнала «За рулем» о международных водительских правах отвечает глава ГИБДД Михаил Черников.

ЗА РУБЕЖ

Для поездок в какие страны нужны международные права?

Артур, Владикавказ

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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Правовой статус международного водительского удостоверения регламентируется Венской конвенцией о дорожном движении 1968 года (с поправками, вступившими в силу в 2006 году). При этом международное и национальное водительские удостоверения, удовлетворяющие требованиям соответственно приложений 7 и 6 к указанной Конвенции, для государств‑участников совершенно равноценны.

Российские наци­ональные водительские удостоверения, выданные как в настоящее время, так и ранее, срок действия которых не истек, в полной мере соответствуют требованиям Конвенции, поэтому должны признаваться официальными органами всех государств‑участников. Иными словами, при наличии действующего российского национального водительского удостоверения и планировании поездки в другую страну-участницу Конвенции о дорожном движении 1968 года необходимости в получении международного водительского удостоверения нет. В число этих стран входит большинство развитых государств (за исключением США, КНР, Японии и некоторых других). Их полный перечень можно уточнить на сайте Европейской экономической комиссии ООН по этому адресу.

Вопросы признания российских водительских удостоверений в странах, не являющихся участниками Конвенции, регулируются национальным законодательством этих государств, поэтому их лучше уточнить в соответствующих дипломатических или ­консульских учреждениях.

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