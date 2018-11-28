Kia Soul второго поколения не входит в список топ-моделей, но продается неплохо. Как у него обстоят дела с ремонтопригодностью по сравнению с более успешными родственниками по концерну Hyundai/Kia? ЗР буквально вывернул душу «корейца» наизнанку, чтобы исследовать тонкости его технического обслуживания.

Kia Soul

Kia Soul Дебют март 2013 года, Нью-Йорк

Кузов пятидверный универсал (SUV)

Двигатели бензиновые, 1.6, 124, 132 и 204 л.с.; 2.0, 150 л.с.

Коробки передач М6, А6, Р7

Привод передний

Комплектации Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Premium, GT

Цена 916 900–1 441 900 руб.

Kia Soul базируется на платформе Сида ­предыдущей генерации и унифицирован с другими корейскими моделями по множеству узлов и агрегатов. Ремонтопригодность его мы оцениваем в баллах. Они соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

Агрегатное состояние

На нашем рынке Soul предлагают с четырьмя двигателями на выбор, и все они бензиновые. Увы, нам не удалось пощупать самый мощный агрегат — наддувный 1.6 (204 л.с.), который идет в паре только с 7-ступенчатым роботом. Спрос на машины в такой модификации ограниченный, их сложно найти у дилеров.

Младший атмосферник 1.6 (124 л.с.) серии Gamma хорошо знаком по Крете и парочке Solaris/Rio второго поколения. В приводе ГРМ применена необслуживаемая цепь, рассчитанная на весь срок службы двигателя. В случае ее вынужденной замены понадобится специнструмент для выставления меток.

Сливная пробка [красная стрелка] моторов 1.6 — под ключ «на 17», а коробки-автомата [желтая стрелка] — «на 24». Масляный фильтр [синяя стрелка] можно открутить любым подручным инструментом, когда демонтирован грязезащитный щиток. Если нет, понадобится съемник. У мотора 2.0 всё точно так же, за одним исключением: его сливная пробка смотрит в другую сторону.

У привода навесного оборудования единая для всех версий автомобиля архитектура. Ремень натягивается за счет изменения положения генератора. Механизм регулировки расположен сверху узла, доступ к нему хороший. На Крете с аналогичным мотором алгоритм замены такой же. Исключение составляет лишь базовая модификация — у нее предусмотрен автоматический ролик-натяжитель ремня.

На атмосферных моторах 1.6 установлен механизм изменения положения генератора для натяжения навесного ремня. Регулировочный болт [синяя стрелка] — под головку «на 12», а для контрящего [красная стрелка] нужна головка «на 14».

Доступ к индивидуальным катушкам зажигания на моторе 1.6 (124 л.с.) у Соула закрывает только большая декоративная крышка. Она закреплена четырьмя простыми фиксаторами по периметру — сдергиваем ее вверх. На машинах Hyundai на этом же моторе катушки спрятаны под маленькой пластиковой крышкой, закрепленной болтами. Катушки зафиксированы болтами «на 10», для свечей понадобится головка «на 16». Интервал замены свечей у Соула по регламенту — 60 000 км. Это в два раза реже, чем у Hyundai.

Для снятия разъема с индивидуальной катушки зажигания на всех моторах, предусмотренных для Соула, сначала выдвигаем белый стопор [желтая стрелка], а затем нажимаем на язычок фикса­тора [синяя стрелка].

Атмосферный мотор 1.6 GDI (132 л.с.) — версия 124‑сильного агрегата, дополненная системой непосредственного впрыска. Этот двигатель можно встретить, к примеру, на моделях Ceed/Cerato предпоследнего поколения. По конструкции и обслуживанию он практически аналогичен своему менее мощному собрату. Одно из исключений — более дорогие (платиновые) свечи. Производитель отвел им долгий регламентный срок службы — аж 150 000 км. В реальных условиях они не живут так долго.

Атмосферник 2.0 (150 л.с.) серии Nu также хорошо знаком по родственным моделям, среди которых Kia Sportage, Hyundai Creta и i40. Конструктивные и эксплуатационные особенности его цепного привода ГРМ — как у мотора 1.6. Этому двигателю производитель прописал такие же свечи, как на агрегате 1.6 GDI.

Окошко для доступа к механизму регулировки стояночного тормоза на машинах без центрального подлокотника спрятано под маленьким резиновым ковриком в передней части бокса. Регулировочная гайка [красная стрелка] на шпильке — под длинную головку «на 10».

Чтобы подобраться к аналогичному механизму регулировки ручника на автомобиле с центральным подлокотником, поддеваем отверткой заглушку [красная стрелка] в нижней части бокса со стороны выреза.



Привод навесного оборудования у мотора 2.0 для моделей Kia отличается своей архитектурой от использованного на аналогичном двигателе на автомобилях Hyundai. Вместо механизма изменения положения генератора на Соуле (а также на кроссовере Sportage) применен автоматический ролик-натяжитель, причем особенный. Он работает по стороне ремня с дорожками! Прежде мне не доводилось видеть такое решение. Доступ к ролику хороший, но при замене ремня придется дополнительно снять грязезащитный щиток двигателя. С автоматическим натяжителем работать проще, чем с механизмом изменения положения генератора, как на Крете, который расположен снизу электрического узла — а потому к нему сложнее подобраться и выставить правильное натяжение. Производитель не регламентирует сроков обязательной замены ремня. По опыту сервисменов, ремень стабильно перешагивает рубеж 100 000 км.

Автоматический ролик-натяжитель навесного ремня на двигателе 2.0. Для ослабления используем многогранный ключ «на 17», накинув его на отлив на корпусе [красная стрелка]

У Соулов с разными моторами подкапотное пространство скомпоновано одинаково. Корпус с воздушным фильтром двигателя расположен перед аккумулятором. Его крышка закреплена двумя металлическими защелками и пластиковыми выступами, заходящими в ушки кóрпуса. Окружающие элементы не мешают ее свободному снятию и замене фильтра (по регламенту — через каждые 45 000 км).

Аккумуляторная батарея зафиксирована спереди металлической пластиной с болтом «на 12» — на аккумуляторе нет кожуха. Клеммы имеют стандартные крепления ­с гайками «на 10».

Подкапотный блок предохранителей расположен слева от АКБ. Его крышка закреплена двумя простыми защелками. На обратной стороне крышки есть пиктограммы либо англоязычные обозначения цепей, а также запасные предохрани­тели. Всё очень удобно.

Салонный блок предохранителей находится в передней панели, левее и ниже рулевой колонки. Срываем его крышку на себя, взявшись за вырез под пальцы, - она закреплена по периметру простыми фиксаторами. На обратной стороне крышки есть обозначения цепей, а запасных предохрани­телей нет.



Регламент предусматривает замену антифриза на 120 000 км пробега или после восьми лет эксплуатации. Для слива жидкости на левом бачке радиатора имеется удобная пробка. Предварительно демонтируем грязезащитный щиток под бампером, чтобы струйка антифриза не растекалась по нему во все стороны. Расширительный бачок расположен удачно, сложностей с контролем уровня и доливом жидкости не возникнет.

Сливная пробка антифриза показана стрелкой [красная стрелка]. Скрытый штуцер проходит сквозь опору радиатора и кузовную панель. Немного откручиваем пробку, и жидкость сливается тонкой струей.

Топливный фильтр встроен в насос и является необслуживаемым. При его вынужденной замене придется вынимать и полностью разбирать насос. Без опыта за такую работу лучше не браться. Для доступа к насосу сначала снимаем подушку заднего сиденья. Она зафиксирована спереди по краям двумя защелками. Сдергиваем рывком вверх ее углы, а затем отвертываем задний болт крепления «на 12». К нему проще подобраться через багажник, приподняв юбку обшивок спинок сидений. Далее снимаем с обратной стороны «дивана» большой общий разъем системы обогрева; он имеет понятный фиксатор, а у проводки — хороший запас по длине. Затем поддеваем отверткой пластиковую крышку технологического отверстия в кузове под насос. Она зафиксирована на многоразовом резиновом герметике. Корпус насоса закреплен пластиной с болтами под крестовую отвертку или головку «на 10».

Топливные магистрали закреплены на корпусе насоса стандартными квадратными замками [красная стрелка], электрический разъем имеет понятный язычок фиксатора [желтая стрелка].

Механическая коробка и автомат Соула аналогичны тем, что устанавливаются, например на Кia Rio, Hyundai Creta и Solaris. Однако Kia, в отличие от Hyundai, предписывает обязательную замену масла в автоматах (через каждые 90 000 км). А вот в механической коробке в машинах обеих марок масло залито на весь срок службы агрегата. При этом во всех коробках предусмотрены удобные сливные и заливные (контрольные) пробки, сделанные под стандартный инструмент. Доступ к ним хороший. Механическая коробка идет в паре только с мотором 1.6 (124 л.с.), автомат доступен для всех атмосферных двигателей.

Для сливной [красная стрелка] и заливной/контрольной [синяя стрелка] пробок механической коробки передач понадобится ключ или головка «на 17».

Пластиковая заливная пробка автоматической коробки [оранжевая стрелка] играет и роль контрольной. Она сделана под квадрат на ⅜ дюйма. Для нее подойдет, к примеру, трещoтка из набора.



На Соуле стоят дисковые тормоза на всех колесах. Передние и задние суппорты закреплены болтами «на 14» в направляющих пальцах, на которых сделаны отливы под ключ «на 17». При замене задних колодок понадобится спецключ, чтобы не повредить манжеты поршня при его утапливании. Штуцеры для прокачки расположены удобно на всех суппортах.

По регламенту на каждом ТО необходимо проверять тормозную жидкость на наличие в ней воды и менять по необходимости. Обязательный интервал ее обновления указан только для версии GT: 30 000 км или два года. Этой рекомендации следует придерживаться и для всех остальных модификаций Соула.

Корпус салонного фильтра расположен за перчаточным ящиком. Однако у Соула это привычное решение реализовано необычным образом. Для доступа к фильтру открываем бардачок и снимаем большую крышку с надписью Air filter в его верхней части (срываем ее вниз, взявшись за вырез, сделанный под пальцы). Это одно из самых удобных исполнений, которые доводилось видеть.

Чтобы снять крышку салонного фильтра, нажимаем вверх на два язычка фиксатора [желтые стрелки] и вынимаем ее на себя за ручки. Интервал замены фильтра — 15 000 км или один год.



Светлый путь

Конструкция фар зависит от комплектации. На демократичных версиях — от Classic до Luxe — устанавливают галогенную светотехнику прожекторного типа. Для комплектаций Prestige и GT доступны линзованные фары с внутренними черными элементами и светодиодными ходовыми огнями. А Соулам в исполнении Premium полагается биксеноновая оптика с автоматической регулировкой угла наклона. В нашем распоряжении оказались только машины с наиболее дешевыми фарами. По словам сервисменов, трудоемкость замены ламп в фарах других типов отличается не сильно.

В базовой фаре установлена лампа ближнего/дальнего света Н4. Она находится в отдельном колодце, который закрыт пластиковой крышкой, зафиксированной поворотом. Разъем лампы и ее крепления хорошо просматриваются в обеих фарах. Свободного места значительно больше справа, а слева его ограничивает блок предохранителей. Но в любом случае с заменой лампы ­не возникнет особых проблем.

Замок пружины крепления лампы в галогенной фаре прожекторного типа показан стрелкой [красная стрелка]. Разъем — без фиксаторов.

Патроны с лампами поворотника и ходовых огней расположены у внутреннего угла корпуса фары, ближе к решетке радиатора. Они зафиксированы поворотом и имеют удобные ручки. Доступ к ним справа и слева одинаково свободный.

Патрон лампы передней габаритки/ходовых огней в фаре расположен в нижней части ее корпуса [красная стрелка]. Выше находится патрон лампы поворотника [синяя стрелка].

При замене ламп в передней противотуманке частично демонтируем подкрылок. Достаточно снять только два нижних пистона его крепления к бамперу и отвести освободившийся край назад. Доступ к лампе в правой противотуманке свободный, а слева его сильно ограничивает резонатор впускного воздушного тракта.

Разъем на лампе передней противотуманки зафиксирован двумя защелками по бокам [красные стрелки]. Его обязательно надо снять первым, иначе он помешает ­провернуть корпус лампы до конца, чтобы ее вынуть.

Для замены ламп в задних фонарях их придется демонтировать. Благо, они имеют продуманные крепления. Усилия при снятии небольшие, сломать что-либо очень сложно. На Соулах в дорогих комплектациях (Prestige, Premium, GT) часть световых элементов ­фонарей диодные, они не подлежат ­отдельной замене.

Фонарь закреплен четырьмя саморезами под крестовую отвертку [красные стрелки] и тремя продольными направляющими-фиксаторами [синие стрелки], которые входят в отверстия в нише кузова [желтые стрелки]. У общего электрического разъема под проводку фонаря понятный язычок замкá [зеленая стрелка]. Патроны всех ламп фиксируются поворотом.

Чтобы поменять лампы дополнительного стоп-сигнала в крышке багажника, придется демонтировать его корпус и разобрать. Операция несложная. Сначала снимаем пластиковую декоративную накладку с обратной стороны крышки багажника, поддев ее плоской отверткой со стороны выреза. Она сидит на четырех пистонах. Далее откручиваем три болта «на 10» крепления корпуса стоп-сигнала и частично вынимаем его наружу. Рампа с пятью лампами (заменяются по отдельности) зафиксирована на его внутренней стороне простыми защелками.

Рампа с лампами дополнительного стоп-сигнала закреплена в своем корпусе двумя направляющими [красные стрелки] и четырьмя защелками [синие стрелки]. Ее разъем [зеленая стрелка] имеет понятный язычок фиксатора. Шланг с форсунки омывателя [желтая стрелка] снимать не надо.

Корпус подсветки номерного знака удерживают в бампере два гибких фиксатора [красные стрелки]. Надавливаем отверткой на любой из язычков [синие стрелки] к центру корпуса и вынимаем его наружу. Предварительно придется снять рамку номерного знака. Крепления кóрпуса удачные, что-либо сломать нереально. Патрон лампы зафиксирован поворотом.

Задние противотуманки расположены в бампере по его углам. Доступ к лампам возможен только из-под автомобиля, он одинаково свободный справа и слева. Язычок фиксатора разъема на патроне показан стрелкой [желтая стрелка]. Его придется снимать в любом случае, так как длина провóдки небольшая.



ИТОГ

Kia Soul набрал 9,5 балла, повторив показатель Креты в моноприводном исполнении. Результат не стал откровением: компактные автомобили Kia и Hyundai всегда отличались хорошей ремонтопригодностью. Стандартные конструктивные решения хорошо продуманы, поводов прибегать к сквернословию при обслуживании своими силами практически не возникает.

Редакция благодарит московский техцентр FAVORIT MOTORS (2‑й км МКАД) за помощь в подготовке материала.