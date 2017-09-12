Nissan X-Trail T32: больше, чем просто рестайлинг

В процессе обновления кроссовер не только стал очевидно наряднее, но и претерпел ряд важных изменений по части техники.

В глаза смотреть!

Все-таки хорошо, когда плоды рестайлинга заметны сразу, а то порой дизайнеры переосторожничают так, что с ходу и не поймешь, новая версия машины стоит перед тобой или же дореформенная. С Икс-Трейлом сразу все ясно: программа фейслифтинга хоть и стандартная, но скромничать дизайнеры не стали, расчертив морду кроссовера углами. А уж если машина щеголяет ярким оранжевым цветом, то ошибиться и вовсе невозможно: прежде такого цвета в палитре «хитрилы» не было вовсе.

Самый доступный X-Trail 2.0 с передним приводом механической коробкой в версии XE стоит 1 574 000 рублей. Такая же машина с вариатором на 60 тысяч дороже. С полным приводом кроссовер тянет как минимум на 1 762 000 руб. Доплата за мотор 2.5 составляет 80 тысяч (от 1 930 000 руб.)

Адаптивные светодиодные фары можно получить начиная с комплектации SE Top. За «стекляшкой» на решетке радиатора прячется радар системы предотвращения столкновений, которая работает в диапазоне от 5 до 80 км/ч.

Фары, кстати, изменились не только по форме, но и по содержанию: в дорогих версиях они адаптивные и умеют подсвечивать повороты, отклоняя световой пучок на угол до 15 градусов. А еще стоит отметить решетку радиатора — точнее, эмблему, которая держится на стеклянной подложке: за ней прячется радар системы предотвращения столкновений. Вообще, электроники в Ниссане стало больше: помимо вышеупомянутого комплекса безопасности с функцией автоторможения X-Trail получил систему обнаружения препятствия при движении задним ходом. Почуяв неладное, машина подаст тревожный сигнал, но сама не остановится, хотя некоторые конкуренты уже предлагают и такой сервис.

Электропривод двери багажника был и раньше, но теперь добавилась возможность открыть ее «пенделем», проведя ногой под задним бампером. При этом не важно, открыт или закрыт центральный замок — главное, чтобы ключ был в кармане. Закрыть багажник тоже можно с ноги.

Икс-Трейлы с 17-дюймовыми колесами бывают как полноразмерным запасным колесом, так и с докаткой. Все прочие версии комплектуются «костылем». И это скорее хорошо, чем плохо: с докаткой багажник не только удобнее, но и вместительнее на 50 литров.

Много хорошего

На первый взгляд интерьер особо не поменялся — за исключением разве что рулевого колеса, которое теперь с «замятым» снизу ободом. Кожа отделки грубовата, но для японской машины это в порядке вещей. А так — руль как руль. Да! Начиная с комплектации SE+ он оснащен обогревом, и это по-настоящему хорошая новость. А вот еще один повод для радости: обогрев заднего дивана. Однако эта весть с небольшой горчинкой: во-первых, здесь нет разделения на правое и левое сиденье — после включения обогрева теплеет весь диван целиком. Ну, как весь — подушка и спинка по пояс. Впрочем, и этого вполне достаточно. Но вот что смущает (и это — во-вторых): клавиша обогрева расположена на тоннеле между передними креслами, и с заднего дивана ее толком и не включить. Инженеры Ниссана прекрасно понимают, что это странно и неудобно, однако на данном этапе сделать ничего не могут: иначе придется перекраивать значительную часть проводки, а это хлопотно и к тому же затратно.

Салон может быть отделан тканью либо кожей, причем последняя бывает как темной, так и светлой.

Руль с «подрезанным» снизу ободом — главный признак рестайлинга в салоне Икс-Трейла. Качество картинки с камер кругового обзора — ниже всякой критики. Перекидная клавиша включения обогрева дивана расположена в неожиданном месте — между передними креслами.

Кстати, чтобы электрика безропотно тянула все эти «грелки», вместо генератора 150А поставили более мощный — на 180А. Это, в частности, позволило увеличить время работы обогрева лобового стекла.

Показать то, что скрыто

Отдельные улучшения увидеть не удастся, зато их можно почувствовать, прокатившись на машине. Инженеры весьма основательно поработали ради пущей тишины в салоне: была усилена шумоизоляция моторного щита, передних крыльев и порогов; добавлены шумопоглощающие материалы под панелью приборов и в районе пола багажника; в порогах появились дополнительные вставки, а на панелях пола — виброгасители. Наконец, под днищем установили пластиковые щитки и все без исключения комплектации снабдили акустическим лобовым стеклом — прежде его ставили только на дизельных версиях.

Параллельно с апгрейдом «шумки» в Ниссане яростно дорабатывали и ходовые качества кроссовера — это обернулось значительной переделкой шасси. Серьезной ревизии подверглось рулевое управление: более жесткий рулевой вал, иные калибровки электроусилителя — эти меры должны были повысить информативность рулевого и сделать более четким ноль (тизер: получилось). А еще были заменены стабилизаторы поперечной устойчивости, которые стали толще на миллиметр каждый: спереди теперь «пруток» диаметром 24 мм, а сзади — 17 мм. Наконец, машины в дорогих комплектациях (SE Top, LE, LE Top) оснащаются летними шинами Pirelli Scorpion Verde вместо всесезонок Yokohama Geolandar G91. Чуть не забыл: в топ-версии LE Top теперь 19-дюймовые колеса — раньше у «хитрилы» были максимум «восемьнашки». Дизайн дисков, само собой, тоже обновился.

Яркий оранжевый металлик можно получить, доплатив 21 000 рублей. В такую же сумму оценен и белый перламутр. Обычный металлик на три тысячи дешевле. Белый акрил можно получить бесплатно.

Силовые агрегаты остались прежними: это бензиновые «четверки» 2.0 и 2.5 мощностью 144 и 171 л. с. соответственно, а также 1,6-литровый дизель (130 сил). Дизельный мотор сочетается только с механикой и полным приводом; 2-литровый бензин может быть переднеприводным (как «на меху», так и с вариатором) либо 4WD (только с CVT); а самый мощный 2.5 подразумевает полный привод и вариатор по умолчанию.

Оба бензиновых мотора в сочетании с бесступенчатой трансмиссией были перекалиброваны, а в случае с 2-литровым мотором вариатор получил еще и новый гидротрансформатор — все это затевалось ради более линейной реакции на акселератор.

Обогрев руля в наших условиях — великое благо! Жаль только, что его можно получить только в дорогих комплектациях.

Другая езда

Эффект от всех принятых мер, определенно, есть, особенно если говорить о комфорте, который перешел на новый уровень. В салоне теперь заметно тише во всех режимах езды, да и ход стал мягче: неровности кроссовер проходит более округло, что ли. Правда, поначалу на весьма приличном на вид асфальте мне удалось ощутить некое высокочастотное подрагивание кузова, как будто у машины все колеса были перекачены, однако впоследствии я либо перестал обращать на это внимание, либо же дело и вовсе было в особенностях дорожного покрытия. А вот по плохой дороге или даже по устланному камнями проселку X-Trail бежит легко и безболезненно, демонстрируя приличную плавность хода вкупе с должной энергоемкостью. На крымских серпантинах крены не особо обращают на себя внимание — значит, замена стабилизаторов на новые (они на 18% жестче) тоже пошла кроссоверу на пользу.

Приборы четкие и лаконичные, бортовой компьютер подробен разнообразной информацией.

А вот особого профита от иных настроек вариатора я не ощутил. В теории он должен более убедительно имитировать работу автомата, как будто переключаясь между виртуальными ступенями, однако выглядит это и впрямь не более чем имитацией: вариаторная сущность по-прежнему лезет изо всех щелей. Это, впрочем, не слишком напрягает — шумоизоляция-то улучшилась! А с линейностью откликов каких-то особых проблем нет: в целом управление тягой вопросов не вызывает.

С обновлением своего бестселлера (а X-Trail продается в России даже лучше Кашкая) Nissan малость затянул: американский аналог «хитрилы» под названием Rogue анонсировал фейслифт еще два с лишним года назад. Однако инженеры даром времени не теряли и банальный рестайлинг смогли превратить в основательную модернизацию, сделав кроссовер лучше по многим параметрам. На фоне масштаба изменений подросшая цена выглядит умеренной: 35 тысяч рублей по нынешним временам это вполне себе скромная прибавка.

Мультимедийка от Яндекса по всем параметрам лучше родной ниссановской системы.

Яндекс. Надо?

Одно из главных приобретений Икс-Трейла — это новая мультимедийка от Яндекса. Правда, появилась она на кроссовере еще летом — то есть до рестайлинга. Но это неважно. Главное, что теперь у покупателей есть возможность приобрести машину не с допотопной ниссановской «головой» (ее фирменные черты — безнадежно устаревшая графика и ограниченные возможности), а с вполне современным мультимедийным устройством на Андроиде. Четырехъядерный процессор, 8-дюймовый сенсорный дисплей плюс модем 4G/LTE Wi-Fi с предоплаченным на год вперед интернетом от МТС, благодаря которому навигация работает с отображением пробок и к тому же оперативно обновляется по воздуху — все это заставляет совсем по-другому воспринимать X-Trail. Единственный минус этой мультимедийки обусловлен тем, что она не сочетается с камерой заднего вида (и системой кругового обзора), однако жалеть об этом не приходится: качество картинки с камеры столь ужасающее, что пользоваться ей физически неприятно. Но есть парктроники, и это в полной мере нивелирует отсутствие «всевидящего ока» в машинах с Яндексом. Тем более что в недалекой перспективе инженеры обещают дополнить отечественную мультимедиасистему новым модулем камеры. И уж коль скоро вы настроены брать Икс-Трейл всенепременно с Яндексом, есть смысл подождать.