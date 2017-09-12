Nissan X-Trail T32: больше, чем просто рестайлинг

В процессе обновления кроссовер не только стал очевидно наряднее, но и претерпел ряд важных изменений по части техники.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Nissan > X-Trail

В глаза смотреть!

Все-таки хорошо, когда плоды рестайлинга заметны сразу, а то порой дизайнеры переосторожничают так, что с ходу и не поймешь, новая версия машины стоит перед тобой или же дореформенная. С Икс-Трейлом сразу все ясно: программа фейслифтинга хоть и стандартная, но скромничать дизайнеры не стали, расчертив морду кроссовера углами. А уж если машина щеголяет ярким оранжевым цветом, то ошибиться и вовсе невозможно: прежде такого цвета в палитре «хитрилы» не было вовсе.

Самый доступный X-Trail 2.0 с передним приводом механической коробкой в версии XE стоит 1 574 000 рублей. Такая же машина с вариатором на 60 тысяч дороже. С полным приводом кроссовер тянет как минимум на 1 762 000 руб. Доплата за мотор 2.5 составляет 80 тысяч (от 1 930 000 руб.)
Самый доступный X-Trail 2.0 с передним приводом механической коробкой в версии XE стоит 1 574 000 рублей. Такая же машина с вариатором на 60 тысяч дороже. С полным приводом кроссовер тянет как минимум на 1 762 000 руб. Доплата за мотор 2.5 составляет 80 тысяч (от 1 930 000 руб.)

Адаптивные светодиодные фары можно получить начиная с комплектации SE Top.
Адаптивные светодиодные фары можно получить начиная с комплектации SE Top.

За «стекляшкой» на решетке радиатора прячется радар системы предотвращения столкновений, которая работает в диапазоне от 5 до 80 км/ч.
За «стекляшкой» на решетке радиатора прячется радар системы предотвращения столкновений, которая работает в диапазоне от 5 до 80 км/ч.

Фары, кстати, изменились не только по форме, но и по содержанию: в дорогих версиях они адаптивные и умеют подсвечивать повороты, отклоняя световой пучок на угол до 15 градусов. А еще стоит отметить решетку радиатора — точнее, эмблему, которая держится на стеклянной подложке: за ней прячется радар системы предотвращения столкновений. Вообще, электроники в Ниссане стало больше: помимо вышеупомянутого комплекса безопасности с функцией автоторможения X-Trail получил систему обнаружения препятствия при движении задним ходом. Почуяв неладное, машина подаст тревожный сигнал, но сама не остановится, хотя некоторые конкуренты уже предлагают и такой сервис.

Электропривод двери багажника был и раньше, но теперь добавилась возможность открыть ее «пенделем», проведя ногой под задним бампером. При этом не важно, открыт или закрыт центральный замок — главное, чтобы ключ был в кармане. Закрыть багажник тоже можно с ноги.

Икс-Трейлы с 17-дюймовыми колесами бывают как полноразмерным запасным колесом, так и с докаткой. Все прочие версии комплектуются «костылем». И это скорее хорошо, чем плохо: с докаткой багажник не только удобнее, но и вместительнее на 50 литров.
Икс-Трейлы с 17-дюймовыми колесами бывают как полноразмерным запасным колесом, так и с докаткой. Все прочие версии комплектуются «костылем». И это скорее хорошо, чем плохо: с докаткой багажник не только удобнее, но и вместительнее на 50 литров.

Много хорошего

На первый взгляд интерьер особо не поменялся — за исключением разве что рулевого колеса, которое теперь с «замятым» снизу ободом. Кожа отделки грубовата, но для японской машины это в порядке вещей. А так — руль как руль. Да! Начиная с комплектации SE+ он оснащен обогревом, и это по-настоящему хорошая новость. А вот еще один повод для радости: обогрев заднего дивана. Однако эта весть с небольшой горчинкой: во-первых, здесь нет разделения на правое и левое сиденье — после включения обогрева теплеет весь диван целиком. Ну, как весь — подушка и спинка по пояс. Впрочем, и этого вполне достаточно. Но вот что смущает (и это — во-вторых): клавиша обогрева расположена на тоннеле между передними креслами, и с заднего дивана ее толком и не включить. Инженеры Ниссана прекрасно понимают, что это странно и неудобно, однако на данном этапе сделать ничего не могут: иначе придется перекраивать значительную часть проводки, а это хлопотно и к тому же затратно.

Салон может быть отделан тканью либо кожей, причем последняя бывает как темной, так и светлой.
Салон может быть отделан тканью либо кожей, причем последняя бывает как темной, так и светлой.

Руль с «подрезанным» снизу ободом — главный признак рестайлинга в салоне Икс-Трейла.
Руль с «подрезанным» снизу ободом — главный признак рестайлинга в салоне Икс-Трейла.

Качество картинки с камер кругового обзора — ниже всякой критики.
Качество картинки с камер кругового обзора — ниже всякой критики.

Перекидная клавиша включения обогрева дивана расположена в неожиданном месте — между передними креслами.
Перекидная клавиша включения обогрева дивана расположена в неожиданном месте — между передними креслами.

Кстати, чтобы электрика безропотно тянула все эти «грелки», вместо генератора 150А поставили более мощный — на 180А. Это, в частности, позволило увеличить время работы обогрева лобового стекла.

Показать то, что скрыто

Отдельные улучшения увидеть не удастся, зато их можно почувствовать, прокатившись на машине. Инженеры весьма основательно поработали ради пущей тишины в салоне: была усилена шумоизоляция моторного щита, передних крыльев и порогов; добавлены шумопоглощающие материалы под панелью приборов и в районе пола багажника; в порогах появились дополнительные вставки, а на панелях пола — виброгасители. Наконец, под днищем установили пластиковые щитки и все без исключения комплектации снабдили акустическим лобовым стеклом — прежде его ставили только на дизельных версиях.

Параллельно с апгрейдом «шумки» в Ниссане яростно дорабатывали и ходовые качества кроссовера — это обернулось значительной переделкой шасси. Серьезной ревизии подверглось рулевое управление: более жесткий рулевой вал, иные калибровки электроусилителя — эти меры должны были повысить информативность рулевого и сделать более четким ноль (тизер: получилось). А еще были заменены стабилизаторы поперечной устойчивости, которые стали толще на миллиметр каждый: спереди теперь «пруток» диаметром 24 мм, а сзади — 17 мм. Наконец, машины в дорогих комплектациях (SE Top, LE, LE Top) оснащаются летними шинами Pirelli Scorpion Verde вместо всесезонок Yokohama Geolandar G91. Чуть не забыл: в топ-версии LE Top теперь 19-дюймовые колеса — раньше у «хитрилы» были максимум «восемьнашки». Дизайн дисков, само собой, тоже обновился.

Яркий оранжевый металлик можно получить, доплатив 21 000 рублей. В такую же сумму оценен и белый перламутр. Обычный металлик на три тысячи дешевле. Белый акрил можно получить бесплатно.
Яркий оранжевый металлик можно получить, доплатив 21 000 рублей. В такую же сумму оценен и белый перламутр. Обычный металлик на три тысячи дешевле. Белый акрил можно получить бесплатно.

Силовые агрегаты остались прежними: это бензиновые «четверки» 2.0 и 2.5 мощностью 144 и 171 л. с. соответственно, а также 1,6-литровый дизель (130 сил). Дизельный мотор сочетается только с механикой и полным приводом; 2-литровый бензин может быть переднеприводным (как «на меху», так и с вариатором) либо 4WD (только с CVT); а самый мощный 2.5 подразумевает полный привод и вариатор по умолчанию.

Оба бензиновых мотора в сочетании с бесступенчатой трансмиссией были перекалиброваны, а в случае с 2-литровым мотором вариатор получил еще и новый гидротрансформатор — все это затевалось ради более линейной реакции на акселератор.

Обогрев руля в наших условиях — великое благо! Жаль только, что его можно получить только в дорогих комплектациях.
Обогрев руля в наших условиях — великое благо! Жаль только, что его можно получить только в дорогих комплектациях.

Другая езда

Эффект от всех принятых мер, определенно, есть, особенно если говорить о комфорте, который перешел на новый уровень. В салоне теперь заметно тише во всех режимах езды, да и ход стал мягче: неровности кроссовер проходит более округло, что ли. Правда, поначалу на весьма приличном на вид асфальте мне удалось ощутить некое высокочастотное подрагивание кузова, как будто у машины все колеса были перекачены, однако впоследствии я либо перестал обращать на это внимание, либо же дело и вовсе было в особенностях дорожного покрытия. А вот по плохой дороге или даже по устланному камнями проселку X-Trail бежит легко и безболезненно, демонстрируя приличную плавность хода вкупе с должной энергоемкостью. На крымских серпантинах крены не особо обращают на себя внимание — значит, замена стабилизаторов на новые (они на 18% жестче) тоже пошла кроссоверу на пользу.

Приборы четкие и лаконичные, бортовой компьютер подробен разнообразной информацией.
Приборы четкие и лаконичные, бортовой компьютер подробен разнообразной информацией.

А вот особого профита от иных настроек вариатора я не ощутил. В теории он должен более убедительно имитировать работу автомата, как будто переключаясь между виртуальными ступенями, однако выглядит это и впрямь не более чем имитацией: вариаторная сущность по-прежнему лезет изо всех щелей. Это, впрочем, не слишком напрягает — шумоизоляция-то улучшилась! А с линейностью откликов каких-то особых проблем нет: в целом управление тягой вопросов не вызывает.

С обновлением своего бестселлера (а X-Trail продается в России даже лучше Кашкая) Nissan малость затянул: американский аналог «хитрилы» под названием Rogue анонсировал фейслифт еще два с лишним года назад. Однако инженеры даром времени не теряли и банальный рестайлинг смогли превратить в основательную модернизацию, сделав кроссовер лучше по многим параметрам. На фоне масштаба изменений подросшая цена выглядит умеренной: 35 тысяч рублей по нынешним временам это вполне себе скромная прибавка.

Мультимедийка от Яндекса по всем параметрам лучше родной ниссановской системы.
Мультимедийка от Яндекса по всем параметрам лучше родной ниссановской системы.

Яндекс. Надо?

Одно из главных приобретений Икс-Трейла — это новая мультимедийка от Яндекса. Правда, появилась она на кроссовере еще летом — то есть до рестайлинга. Но это неважно. Главное, что теперь у покупателей есть возможность приобрести машину не с допотопной ниссановской «головой» (ее фирменные черты — безнадежно устаревшая графика и ограниченные возможности), а с вполне современным мультимедийным устройством на Андроиде. Четырехъядерный процессор, 8-дюймовый сенсорный дисплей плюс модем 4G/LTE Wi-Fi с предоплаченным на год вперед интернетом от МТС, благодаря которому навигация работает с отображением пробок и к тому же оперативно обновляется по воздуху — все это заставляет совсем по-другому воспринимать X-Trail. Единственный минус этой мультимедийки обусловлен тем, что она не сочетается с камерой заднего вида (и системой кругового обзора), однако жалеть об этом не приходится: качество картинки с камеры столь ужасающее, что пользоваться ей физически неприятно. Но есть парктроники, и это в полной мере нивелирует отсутствие «всевидящего ока» в машинах с Яндексом. Тем более что в недалекой перспективе инженеры обещают дополнить отечественную мультимедиасистему новым модулем камеры. И уж коль скоро вы настроены брать Икс-Трейл всенепременно с Яндексом, есть смысл подождать.

Nissan X-Trail T32: больше, чем просто рестайлинг
Фото: Nissan
Nissan X-Trail T32: больше, чем просто рестайлинг
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Отзывы о Nissan X-Trail (6)

Nissan 2009 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Удобный

Недостатки:

Стойки задней двери не держат, быстро изнашиваются тормозные колодки и диски, клиренс низковат для России))

Комментарий:

Расход на трассе летом меньше 5л, зимой при —23 расход меньше 6 л. https://www.youtube.com/watch?v=sey2vjAp4I4&t=13s

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