Новое поколение Jeep Gladiator было представлено в Лос-Анджелесе. куда отправился главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он снял отчетное видео о новинке и спешит поделиться первыми впечатлениями от увиденного.
Аббревиатурой GTS в Porsche принято обозначать модели, в которых привкус спорта выражен особенно ярко. Однако спортивность порой отлично уживается с практичностью — как в новой Панамере GTS.
Двухрядный пикап Jeep Gladiator — вот это номер!
Новое поколение Jeep Gladiator было представлено в Лос-Анджелесе. куда отправился главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он снял отчетное видео о новинке и спешит поделиться первыми впечатлениями от увиденного.
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