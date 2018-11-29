Двухрядный пикап Jeep Gladiator — вот это номер!

Новое поколение Jeep Gladiator было представлено в Лос-Анджелесе. куда отправился главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он снял отчетное видео о новинке и спешит поделиться первыми впечатлениями от увиденного.

Фото: Онлайн-редакция
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