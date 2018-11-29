Наверняка вопросом из заголовка задавались многие автомобилисты. Причин громкой работы дворников может быть несколько. И не всегда для устранения скрипа требуется заменить сами щетки. Чтобы не переплачивать лишнего, рассказываем, как нужно действовать.
В автомобилях каждый ищет что-то близкое себе. Индивидуалист — яркий «аксессуар». Человек семейный — комфорт и безопасность. Любитель дальних путешествий — надежность. Можно ли в одной модели объединить все разнонаправленные стремления? Давайте посмотрим на Audi Q5 с этой точки зрения.
С новым универсалом Kia Ceed я впервые познакомился месяц назад в Милане, на финальном тесте Европейского конкурса Autobest. Приятно, что Kia, в отличие от конкурентов — Тойоты и Форда, уже презентует новинку у нас в России.
В третьем поколении корейский универсал стал не только вместительнее, но и во многом просто удобнее.
Двухрядный пикап Jeep Gladiator — вот это номер!
Новое поколение Jeep Gladiator было представлено в Лос-Анджелесе. куда отправился главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он снял отчетное видео о новинке и спешит поделиться первыми впечатлениями от увиденного.
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