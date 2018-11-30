Новая Mazda 3 дебютировала в Лос-Анджелесе (видео)

Премьера нового поколения «трешки» отгремела на автосалоне в Лос-Анджелесе. ЗР в числе первых познакомился с новинкой, причем не только в исполнении седан, но и хэтчбек.

Mazda 3
Mazda 3

Mazda > 3

Главные новинки автосалона в Лос-Анджелесе 2018 собраны здесь

Фото: «За рулем»
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Mazda 3

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Читать комментарии (8)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые