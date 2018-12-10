Разборчивый «безразбор»

«СУПРОТЕК» — технология безразборного ремонта и увеличения ресурса транспортных средств — продлила жизнь миллионам автомобилей и сэкономила десятки тысяч рублей каждому их владельцу

Технология безразборного ремонта, восстановления и защиты бензиновых и дизельных двигателей внутреннего сгорания, а также других важнейших узлов и агрегатов автомобиля появилась в России более полутора десятков лет назад. Её авторы — инженеры и технологи из Санкт-Петербурга.

Раскрыв свойства природного минерала, они сумели создать уникальный инновационный продукт, который теперь хорошо известен всем автомобилистам в стране и за ее пределами. Триботехнология (от «трибо» — трение) и продукты «СУПРОТЕК» сегодня востребованы и доступны на всех континентах. На глобальном рынке они известны под брендом Atomium. Успешный экспорт разработки — еще одно доказательство ее эффективности.

Как же работает трибосостав? Разработчики справедливо настаивают, что составы «СУПРОТЕК» — отдельный класс материалов, модифицирующих трение, сложный купаж минеральных порошков слоистых силикатов. По принципу действия триботехнические составы «СУПРОТЕК» не являются присадками или добавками в смазочный материал. Ведь они не изменяют его характеристик. Впрочем, сами автомобилисты зачастую называют составы «СУПРОТЕК» «присадками» и «добавками». Не станем с этим спорить.

Итак, трибосоставы взаимодействуют непосредственно с металлическими поверхностями зон контактов пар трения узлов и механизмов. «СУПРОТЕК» помогает системе «пара трения» выйти на новый качественный уровень энергетического баланса. Трибосостав становится катализатором процессов адаптации системы «пара трения — смазка».

Он способствует формированию новой структуры поверхности трения на основе кристаллической решетки металла. В процессе каждодневной штатной работы узла происходит постепенное и последовательное наращивание слоев на атомном уровне. Под действием рабочего давления и температуры составы «СУПРОТЕК» формируют новый защитный слой и частично, а в некоторых случаях полностью восстанавливают геометрию трущихся деталей.

Трибосостав действует поэтапно. Поэтому обработку, например, двигателя внутреннего сгорания рекомендуется проводить в два или три этапа (в зависимости от пробега) соответствующим специальным составом серий Active — для легковых автомобилей, Off-road 4х4 ДВС — для джипов или МаксДВС — для грузовиков и специальной техники.

На первом этапе обработки происходит чистка и подготовка поверхностей. Они очищаются от отложений и нагаров. Мы же понимаем, что грязные поверхности трения — шейки валов, подшипники, поршневые кольца и гильзы являются источником абразивного изнашивания. А отложения в канавках поршня «коксуют» кольца. Это резко снижает компрессию в цилиндрах. После такой «очищающей» процедуры необходимо слить моторное масло и поменять масляный фильтр. Поэтому «первый этап» производитель Suprotec рекомендует делать незадолго до плановой замены моторного масла.

После второй обработки активируются процессы формирования нового защитного слоя, выстраивается ячеистая кристаллическая металлоуглеродная защитная структура. Результаты здесь чувствуются сразу: двигатель начинает работать ровнее, вырастает давление масла. Третья обработка формирует на поверхностях деталей уникальный модифицированный защитный слой. Помимо защиты от износа, благодаря очень низкому коэффициенту трения этот слой охраняет детали от электрохимической коррозии и химического воздействия агрессивных соединений, попадающих в масло.

Под действием «СУПРОТЕК» сопрягающиеся поверхности получают отличные противозадирные и противоизносные свойства. Они лучше удерживают на поверхностях моторное масло. В результате — ощутимое снижение потерь на трение в двигателе, рост его мощности — приемистости, заметное снижение расхода масла на угар и топлива. К примеру, если ваш годовой пробег составляет 40.000 км, при средней стоимости топлива 45 руб./л благодаря трибосоставам вы экономите 18 000 рублей. А вместо дорогого и долгого капитального ремонта получаете экономное безразборное восстановление. Обработка трибосоставом заметно облегчает «холодный пуск» и предотвращает «масляное голодание» в зимнее время.

С момента продажи первой банки трибосостава «СУПРОТЕК» прошло уже больше пятнадцати лет. За это время обработаны миллионы автомобилей. Составы прошли суровые полевые испытания в реальных условиях автогонок по бездорожью. Каталог продукции торговой марки Suprotec насчитывает сегодня уже около полусотни наименований фирменных трибосоставов и инновационных продуктов сервисной автохимии.

В этом ряду самыми востребованными остаются составы Active Plus для бензиновых или дизельных двигателей. Купить их можно в любом городе страны или интернет-магазине в виде отдельных банок для разовой обработки или же в формате подарочного набора, рассчитанного на все этапы обработки. В этой коробке вы также найдете бесплатный состав для поддержания достигнутых результатов триботюнинга — Active Regular. Всё о методах, свойствах и эффектах применения продуктов «СУПРОТЕК», отзывы пользователей и много другой полезной информации — на сайте.