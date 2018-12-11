Тест-драйв состоится в Москве в ближайшие выходные, 15–16 декабря (точный адрес и время обговорим с каждым участником дополнительно). Вы прокатитесь на автомобиле, и мы обсудим, что вам понравилось в нем. Будьте готовы не только поделиться мыслями о новинке, но и стать героем видеорепортажа о нашем приятном мероприятии.
Участники народного тест-драйва получат сувениры от компании Mitsubishi и «За рулем».
Заявки на участие присылайте на адрес test-drive@zr.ru с пометкой «народный тест». В заявке укажите имя, возраст, водительский стаж и причину, по которой вы хотите принять участие в народном тест-драйве.
До встречи уже в эти выходные за рулем Mitsubishi Eclipse Cross!
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