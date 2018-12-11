Уважаемые читатели! Это не дежурная фраза — ваше мнение действительно важно для нас и для автопроизводителя. Мы предлагаем вам сыграть роль автомобильных экспертов, приняв участие в народном тест-драйве новинки российского рынка — кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross.

Тест-драйв состоится в Москве в ближайшие выходные, 15–16 декабря (точный адрес и время обговорим с каждым участником дополнительно). Вы прокатитесь на автомобиле, и мы обсудим, что вам понравилось в нем. Будьте готовы не только поделиться мыслями о новинке, но и стать героем видеорепортажа о нашем приятном мероприятии.

Участники народного тест-драйва получат сувениры от компании Mitsubishi и «За рулем».

Заявки на участие присылайте на адрес test-drive@zr.ru с пометкой «народный тест». В заявке укажите имя, возраст, водительский стаж и причину, по которой вы хотите принять участие в народном тест-драйве.

До встречи уже в эти выходные за рулем Mitsubishi Eclipse Cross!