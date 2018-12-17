Настоящий друг: найдите его среди кроссоверов

В автомобилях каждый ищет что-то близкое себе. Индивидуалист — яркий «аксессуар». Человек семейный — комфорт и безопасность. Любитель дальних путешествий — надежность. Можно ли в одной модели объединить все разнонаправленные стремления? Давайте посмотрим на Audi Q5 с этой точки зрения.

Сегодня многие автопроизводители делают машины для узких целевых аудиторий. Создать сбалансированный автомобиль в самой популярной категории «кроссовер» — задача крайне непростая, ведь каждый владелец должен найти в нем то, что именно ему необходимо. И чувствовать себя несколько лет после покупки уверенно и комфортно за рулем. Пожалуй, эту задачу удалось решить в кроссовере Audi Q5, бестселлере марки на российском рынке, в Европе и Северной Америке.

Платформа роскоши

Слоган компании в России — «Воплощение безупречности». Как и в других моделях Audi, в кроссовере применены передовые решения, позволяющие владельцу чувствовать себя на вершине автомобильной эволюции. В основе Audi Q5 — платформа MLB Evo. Не вдаваясь в технические подробности, отметим, что на ней же построены Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. А к последним, как понимаете, предъявляются особо высокие требования по управляемости, динамичности и комфорту.











Полный комплект

Часто бывает так, что и машина нравится, и цена вроде хорошая. Но в салоне дилера выясняется: это — за доплату, то — только в пакете опций, это — недоступно в такой комплектации. С Audi Q5 другая история — уже базовая версия хорошо оснащена. В России предлагаются исключительно полноприводные Audi Q5 с инновационной технологией quattro ultra, автоматическая трансмиссия также входит в «базу».











Машина оснащена автозатемняющимся внутрисалонным зеркалом, передними сиденьями с электрическими регулировками, фирменной аудиосистемой с 10 динамиками… Приятным дополнением будет и электропривод двери багажника.

Но еще более важно, что Audi Q5, вне зависимости от комплектации, оснащается системой Audi Drive Select, адаптирующей работу мотора, коробки и трансмиссии под различные условия и ситуации. Она изменяет жесткость амортизаторов и управляет работой двигателя, коробки передач и рулевого управления. Система имеет несколько предустановленных вариантов (Effciency, Comfort, Auto, Dynamic), а также режим Individual, в котором можно самостоятельно выбрать настройки каждого компонента. Причем меняются настройки прямо во время движения.

Помощник в дороге

В Audi всегда уделяли особое внимание ходовым качествам моделей, и Q5 — не исключение. Не зря же управляемость машины доводили до ума не только на обычных дорогах, но и на легендарной Северной петле Нюрбургринга, где обычно тестируют спорткары. Благодаря фирменной технологии постоянного полного привода quattro кроссовер уверенно ведет себя на любом типе дорог. Его управляемость остается максимально понятной и прозрачной при любых условиях, будь то сухой асфальт или грунтовка после проливного дождя. Водителю не приходится напрягаться, порой кажется (на самом деле не кажется, а так и есть!), что машина предугадывает его желания и помогает рулить.

Собери под себя

Как и положено премиальному автомобилю, Audi Q5 имеет широкий выбор опций, причем некоторые недоступны у конкурентов. Например, кроссовер можно оснастить виртуальной приборной панелью на базе широкоформатного экрана (Audi Virtual Cockpit), матричными светодиодными фарами, адаптивной пневмоподвеской, подстаканниками с подогревом.

Длинный лист опционального оснащения позволит сконфигурировать автомобиль с учетом практически любых пожеланий.

Семьям понравится возможность продольной регулировки и наклона задних сидений, переднее пассажирское сиденье с креплением Isofix с функцией деактивации подушки безопасности переднего пассажира, предварительный обогрев или охлаждение салона с помощью независимого отопления/вентиляции салона с дистанционным управлением и многое другое.

возможность продольной регулировки и наклона задних сидений, переднее пассажирское сиденье с креплением Isofix с функцией деактивации подушки безопасности переднего пассажира, предварительный обогрев или охлаждение салона с помощью независимого отопления/вентиляции салона с дистанционным управлением и многое другое. Для любителей идеального порядка есть пакет оборудования для крепления багажа, который включает в себя карманы на спинках передних сидений, небольшой отсек на центральном тоннеле со стороны водителя, а также комплект сеток и крепежных ремней в багажнике.

есть пакет оборудования для крепления багажа, который включает в себя карманы на спинках передних сидений, небольшой отсек на центральном тоннеле со стороны водителя, а также комплект сеток и крепежных ремней в багажнике. Для тех, кому хочется побольше спортивного и модного , подойдут такие опции, как передние сиденья с развитой боковой пневмоподдержкой, комбинированная обшивка сидений алькантарой и кожей, отделка потолка черной тканью, спортивный, скошенный снизу мультируль, аудиосистема Bang&Olufsen с 19 динамиками и 3D-звучанием…

, подойдут такие опции, как передние сиденья с развитой боковой пневмоподдержкой, комбинированная обшивка сидений алькантарой и кожей, отделка потолка черной тканью, спортивный, скошенный снизу мультируль, аудиосистема Bang&Olufsen с 19 динамиками и 3D-звучанием… Есть и полезные опции — для хозяйственных людей. Например, подготовка под установку фаркопа, адаптивная пневмоподвеска, система для закрепления грузов в багажном отделении и многое другое.

Чтобы не запутаться в опциях, часть из них Audi объединила в пакеты, которые предлагаются по более выгодной цене, нежели заказ каждой опции по отдельности.

Сегодня Audi Q5 является очень хорошим предложением на рынке премиальных SUV. А спецпредложения делают его покупку еще выгоднее.

Фото: www.audi.ru