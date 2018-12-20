Почему за запасные части надо платить больше: 5 неожиданных аргументов

Nissan проанализировал наиболее типичные случаи, с которыми столкнулись клиенты марки после покупки технологически неподходящих для российских автомобилей запасных частей.
1. Перекошенные тормозные диски
На российском рынке вы можете увидеть предложения пары десятков подделок* оригинального тормозного диска. В чем риск их покупки? Такие диски после ряда интенсивных торможений «ведет», они теряют геометрическую форму и начинают бить. Причина — некачественный металл, из которого они изготовлены, нарушения технологий металлообработки, расхождение с техническими параметрами Ниссан. Безальтернативное решение в таком случае — замена.
2. Нетормозящие колодки
Поддельные колодки опасны как минимум по трем причинам:
- ограниченный ресурс. Они могут не проходить и пять тысяч километров, тогда как штатные ходят по тридцать и более тысяч. Однако это меньшее из трех зол;
- неэффективное торможение. Колодки как-то тормозят, но теряют фрикционные свойства при перегреве или, наоборот, при холодном торможении. Представляете, вы прогрели машину, тронулись со двора, и вдруг кто-то выбегает наперерез. Вы тормозите — а тормозов словно нет!
- использование при изготовлении недопустимых материалов и отход от заводской геометрии. Например, тормозные накладки из грубого материала преждевременно изнашивают диск, а колодку нестандартной формы может закусывать в гнезде суппорта.
Вывод: если видите поддельные, подозрительно недорогие колодки — не стоит «вестись» на цену. Потенциально соберете проблем значительно больше.
3. «Паленые» свечи
Когда автомобиль притаскивают к дилеру на эвакуаторе с неработающим двигателем, чаще других причина кроется в отказе свечей зажигания. Специалисты выделяют две свечные неисправности, связанные с подделками.
Наиболее безобидная — выгорание электрода. В этом случае все решается заменой свечей.
Труднее, когда боковой электрод свечи на моторе отваливается. Упавший в цилиндр кусок металла вызывает цепную реакцию, в которой задираются поршни, стенки цилиндров, ломаются клапана и их седла. Все это приводит к необходимости разборки двигателя! И ремонт в таком случае может обойтись в сотни тысяч рублей. А казалось бы — всего лишь сэкономил при покупке свечей.
4. Немасляное масло
Один из главных критериев качественного масла — сохранение свойств в тяжелых условиях эксплуатации.
А если купили подделку? Хорошо, если в такой канистре окажется просто низкосортное масло, а не бодяга из непонятно чего.
К чему это может привести. Например, масло из не лучшего сырья может «угореть» за довольно незначительный пробег, а водитель упустит момент, когда уровень упадет ниже нижней метки щупа… Двигатель начнет работать без масла и застучит. Это может закончиться дорогостоящим ремонтом.
5. Дырявые фильтры
Подделывают, к сожалению, все фильтры — и масляные, и воздушные, и салонные.
В масляных поддельных фильтрах некондиционные фильтрующие элементы пропускают в магистраль либо крупные частицы износа, либо фильтр забивается сам и через клапан перепускает в систему неочищенное масло. Страдает ресурс двигателя.
У воздушных поддельных фильтров двигателя дырявые фильтрующие элементы провоцируют выход из строя датчика расхода воздуха. А это может привести к повышенному расходу топлива. А бывает и так, что подделка пропускает во впускной тракт пыль и абразивные частицы — это приводит к ускоренному износу мотора.
С салонными поддельными фильтрами — та же история. В дополнение ко всему поддельный салонный фильтр, да еще без антибактериальной пропитки, может нанести вред организму, не говоря уже о появлении плесени, неприятного запаха и избыточном запотевании стекол.
Надежное решение
Отличный вариант — официальный сервис марки. К дилерам Nissan поступают оригинальное масло и запасные части.
Сейчас даже постгарантийные машины выгодно обслуживать у официалов. Ниссан специально для таких автомобилей выпустил линейку запасных частей «Преимущество 3+»**, в которую входят самые востребованные детали на привлекательных условиях**.
Наконец, обслуживание у официального дилера дает автовладельцу и гарантию на деталь и проведенные работы.
*Запасные части и/или технические жидкости, сопровождаемые ложной информацией об их характеристиках и (или) производителе (изготовителе).
**Подробности можно найти на сайте www.nissan.ru и в салонах официальных дилеров Nissan.