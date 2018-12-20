Почему за запасные части надо платить больше: 5 неожиданных аргументов

Забавный факт — знаете ли вы, что одна и та же запасная часть для одной и той же модели, которая продается, скажем, в Индии для автомобилей местного рынка и в нашей стране, может быть технологически разной? Внешне они никак не отличаются, но зато вы быстро почувствуете разницу, когда индийский амортизатор при низких температурах поведет себя «нестандартно»…

Nissan проанализировал наиболее типичные случаи, с которыми столкнулись клиенты марки после покупки технологически неподходящих для российских автомобилей запасных частей.

1. Перекошенные тормозные диски

На российском рынке вы можете увидеть предложения пары десятков подделок* оригинального тормозного диска. В чем риск их покупки? Такие диски после ряда интенсивных торможений «ведет», они теряют геометрическую форму и начинают бить. Причина — некачественный металл, из которого они изготовлены, нарушения технологий металлообработки, расхождение с техническими параметрами Ниссан. Безальтернативное решение в таком случае — замена.

2. Нетормозящие колодки

Поддельные колодки опасны как минимум по трем причинам:

ограниченный ресурс. Они могут не проходить и пять тысяч километров, тогда как штатные ходят по тридцать и более тысяч. Однако это меньшее из трех зол;

неэффективное торможение. Колодки как-то тормозят, но теряют фрикционные свойства при перегреве или, наоборот, при холодном торможении. Представляете, вы прогрели машину, тронулись со двора, и вдруг кто-то выбегает наперерез. Вы тормозите — а тормозов словно нет!

использование при изготовлении недопустимых материалов и отход от заводской геометрии. Например, тормозные накладки из грубого материала преждевременно изнашивают диск, а колодку нестандартной формы может закусывать в гнезде суппорта.

Вывод: если видите поддельные, подозрительно недорогие колодки — не стоит «вестись» на цену. Потенциально соберете проблем значительно больше.

3. «Паленые» свечи

Когда автомобиль притаскивают к дилеру на эвакуаторе с неработающим двигателем, чаще других причина кроется в отказе свечей зажигания. Специалисты выделяют две свечные неисправности, связанные с подделками.

Наиболее безобидная — выгорание электрода. В этом случае все решается заменой свечей.

Труднее, когда боковой электрод свечи на моторе отваливается. Упавший в цилиндр кусок металла вызывает цепную реакцию, в которой задираются поршни, стенки цилиндров, ломаются клапана и их седла. Все это приводит к необходимости разборки двигателя! И ремонт в таком случае может обойтись в сотни тысяч рублей. А казалось бы — всего лишь сэкономил при покупке свечей.

4. Немасляное масло

Один из главных критериев качественного масла — сохранение свойств в тяжелых условиях эксплуатации.

А если купили подделку? Хорошо, если в такой канистре окажется просто низкосортное масло, а не бодяга из непонятно чего.

К чему это может привести. Например, масло из не лучшего сырья может «угореть» за довольно незначительный пробег, а водитель упустит момент, когда уровень упадет ниже нижней метки щупа… Двигатель начнет работать без масла и застучит. Это может закончиться дорогостоящим ремонтом.

5. Дырявые фильтры

Подделывают, к сожалению, все фильтры — и масляные, и воздушные, и салонные.

В масляных поддельных фильтрах некондиционные фильтрующие элементы пропускают в магистраль либо крупные частицы износа, либо фильтр забивается сам и через клапан перепускает в систему неочищенное масло. Страдает ресурс двигателя.

У воздушных поддельных фильтров двигателя дырявые фильтрующие элементы провоцируют выход из строя датчика расхода воздуха. А это может привести к повышенному расходу топлива. А бывает и так, что подделка пропускает во впускной тракт пыль и абразивные частицы — это приводит к ускоренному износу мотора.

С салонными поддельными фильтрами — та же история. В дополнение ко всему поддельный салонный фильтр, да еще без антибактериальной пропитки, может нанести вред организму, не говоря уже о появлении плесени, неприятного запаха и избыточном запотевании стекол.

Надежное решение

Отличный вариант — официальный сервис марки. К дилерам Nissan поступают оригинальное масло и запасные части.

Сейчас даже постгарантийные машины выгодно обслуживать у официалов. Ниссан специально для таких автомобилей выпустил линейку запасных частей «Преимущество 3+»**, в которую входят самые востребованные детали на привлекательных условиях**.

Наконец, обслуживание у официального дилера дает автовладельцу и гарантию на деталь и проведенные работы.

*Запасные части и/или технические жидкости, сопровождаемые ложной информацией об их характеристиках и (или) производителе (изготовителе).

**Подробности можно найти на сайте www.nissan.ru и в салонах официальных дилеров Nissan.