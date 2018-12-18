Снежная ловушка: дать газу или притормозить?

Все больше автомобилей выезжает на дороги невзирая на сезон. В сложных, например зимних, условиях безопасность зависит не только от соблюдения водителями правил, но и от знания физики происходящего под колесами и взаимопонимания между участниками движения.

Вы едете по двухполосному шоссе зимой за рулем вишневой легковушки со скоростью около 80 км/ч. Недавно убирали снег, и вдоль обочины образовался небольшой бруствер. Проехав знак «Пересечение со второстепенной дорогой» 2.3.1, вы видите, как с примыкающей заснеженной дороги через этот бруствер пытается пробиться легковой автомобиль. Его водитель, судя по всему, хотел успеть проехать перед джипом, приближающимся по встречной полосе к перекрестку, но не успел — забуксовал. Теперь он готовится пересечь главную дорогу после джипа. Из-под колес желтого автомобиля летит снег, то есть колеса буксуют. Водитель увлечен преодолением снежной преграды, и заметил ли он ваш автомобиль — непонятно. Опасна ли такая ситуация и как вы поступите?

Предлагаем выбрать одно из решений, которое подсказывает вам ваш водительский опыт, и проголосовать. А оценку всех вариантов ответов мы дадим на следующей странице.