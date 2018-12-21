Оформляю вид на жительство в России. Как быть с регистрацией автомобиля?

Читатель журнала «За рулем», будучи гражданином Армении, но проживая в России, купил автомобиль и зарегистрировал его на разрешенный законом срок, а теперь озабочен: надо ли ему перерегистрировать машину после окончания этого срока и получения вида на жительство? Ситуацию разъясняет глава ГИБДД Михаил Черников.

У меня паспорт Армении. Купил машину в России, но ее регистрация действует только до 16 января. К этому времени у меня должен быть оформлен вид на жительство. Надо ли перерегистрировать машину? Что будет, если этого не сделать?

Эрик, Москва

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Ваша ситуация регулируется Административным регламентом, устанавливающим порядок регистрации транспортных средств (приказ МВД России от 7 августа 2013 года № 605). Согласно его положениям при окончании срока регистрации транспортного средства на ограниченный срок она прекращается, а не сданные в подразделение Госавтоинспекции регистрационные документы и государственные регистрационные знаки выставляются в розыск.

Таким образом, управление транспортным средством в дальнейшем невозможно. Чтобы продолжить пользоваться автомобилем на законных основаниях, вам необходимо обратиться в регистрационное подразделение Госавтоинспекции и повторно зарегистрировать его на свое имя. Регистрация транспортных средств за иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории Российской Федерации, производится по адресу, указанному в виде на жительство иностранного гражданина на срок его действия.

Все, что нужно знать о процедуре регистрации автомобилей, вы найдете в соответствующем разделе нашего «Парка документов».

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