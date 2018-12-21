Оформляю вид на жительство в России. Как быть с регистрацией автомобиля?

У меня паспорт Армении. Купил машину в России, но ее регистрация действует только до 16 января. К этому времени у меня должен быть оформлен вид на жительство. Надо ли перерегистрировать машину? Что будет, если этого не сделать?
Эрик, Москва
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Ваша ситуация регулируется Административным регламентом, устанавливающим порядок регистрации транспортных средств (приказ МВД России от 7 августа 2013 года № 605). Согласно его положениям при окончании срока регистрации транспортного средства на ограниченный срок она прекращается, а не сданные в подразделение Госавтоинспекции регистрационные документы и государственные регистрационные знаки выставляются в розыск.
Таким образом, управление транспортным средством в дальнейшем невозможно. Чтобы продолжить пользоваться автомобилем на законных основаниях, вам необходимо обратиться в регистрационное подразделение Госавтоинспекции и повторно зарегистрировать его на свое имя. Регистрация транспортных средств за иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими на территории Российской Федерации, производится по адресу, указанному в виде на жительство иностранного гражданина на срок его действия.
- Все, что нужно знать о процедуре регистрации автомобилей, вы найдете в соответствующем разделе нашего «Парка документов».
Фото: depositphotos.com
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