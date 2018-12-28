Постгарантийное обслуживание у официалов: выгодно или нет?

Разберем все достоинства официального постгарантийного обслуживания на примере Renault. Гарантия на их автомобили (кроме коммерческих моделей) в России составляет 3 года или 100 000 км пробега. После этого у автовладельца есть выбор — браться за инструменты самостоятельно, искать «свой» сервис или оставаться на обслуживании у дилера. Теоретически при самостоятельном или гаражном ремонте можно сэкономить. А какие преимущества при обслуживании у дилера?

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Не нужно испытывать удачу

Владельцы подержанных автомобилей прекрасно знают, как сложно найти «свой» сервис, квалифицированного и добросовестного мастера. Рекомендации в форумах или друзей-знакомых не всегда соответствуют действительности, а ответом на завышенные ожидания может быть полное разочарование. Хамство, навязывание ненужных работ, применение некачественных запчастей и слишком дорогой ремонт — все это, увы, характерно для неавторизованных сервисных центров в России.

Официальные дилерские центры работают по определенным стандартам, которые предусмотрены на всё: запчасти, длительность и стоимость работ, даже внешний вид сотрудников центра. Вы знаете, чего ждать. Неприятные сюрпризы — редкость, и если вы сталкиваетесь с ними, можно пожаловаться руководству дилерского центра или даже в представительство. А кому пожаловаться на гаражного «мастера», который взял машину на ремонт в понедельник, чтобы отремонтировать к пятнице, а на самом деле закончит к майским праздникам будущего года? Ответа нет.

Renault создает высокие стандарты качества — в том числе для постгарантийного обслуживания. Неофициалы часто работают так, как удобнее им, а не клиенту.
Renault создает высокие стандарты качества — в том числе для постгарантийного обслуживания. Неофициалы часто работают так, как удобнее им, а не клиенту.

Гарантированное качество материалов и запчастей

Вы точно знаете, из какой канистры или бочки льют масло в двигатель вашей машины гаражные мастера? Вы уверены, что они поставят на нее качественные детали, а не дешевые и недолговечные «аналоги»? А купите и привезете все детали самостоятельно — не подменят ли их некачественными или бэушными? Если вы имеете дело с официальным сервисным центром, на все эти вопросы можно ответить утвердительно. Запчасти будут только оригинальными, расходники и технические жидкости — предписанными производителем. Все по регламенту.

Удобство

Согласитесь, далеко не в каждом неавторизованном сервисном центре есть чистая, просторная, комфортная зона ожидания, с диванами, телевизором, журналами, бесплатным WiFi. Да и кафе — стандарт для дилерских центров Renault.

Официальный сервис, как правило, заметно удобнее неофициального.
Официальный сервис, как правило, заметно удобнее неофициального.

Официальные сервисные центры обычно работают без выходных, в отличие от неофициалов. К тому же с недавних пор у клиентов Renault есть возможность не только купить автомобили в онлайн-шоу-руме, но и не выходя из дома рассчитать на сайте максимальную рекомендованную стоимость сервисных работ и сразу же записаться на обслуживание или ремонт к любому удобному дилеру Renault. Это новшество 2018 года.

Мелочь, но приятная — то, что перед тем, как автомобиль заезжает в сервисную зону официального дилера, машину обязательно моют, на пол стелют бумагу, руль покрывают пленкой. Неофициалы обычно так не утруждаются, вынуждая владельца машины мыть кузов и чистить салон самостоятельно.

И нигде, кроме как у официального дилера, вам не предложат подменный автомобиль, если ваш задержится в ремонте надолго.

Все и сразу

Обслуживание и ремонт современного автомобиля — дело непростое. В гаражном сервисе может не быть необходимого оборудования, например для диагностики электронных систем. А окажется — ремонтник может быть недостаточно квалифицированным, чтобы работать с ним. Будет учиться на вашей машине.

Официальные сервисные центры Renault снабжены всем необходимым оборудованием, им доступны любые запасные части.
Официальные сервисные центры Renault снабжены всем необходимым оборудованием, им доступны любые запасные части.

В официальных сервисных центрах есть все необходимое для устранения любых проблем, и мастера регулярно учатся ремонтировать актуальные модели, в том числе в Академии Renault, которой уже больше 20 лет. Представляете, какой там накоплен опыт?

При невозможности ремонта какого-то агрегата (например, электронного блока управления) его просто закажут с центрального склада. Вам не придется искать запчасть самостоятельно, вникая во все особенности версий и комплектаций: подбор произведут специалисты.

Кроме того, официальный сервис Renault заменит все «прошивки» на новейшие и бесплатно проведет все операции по отзывным кампаниям, если они касались вашего автомобиля.

В официальном сервисном центре справятся со сложным кузовным ремонтом — вам не придется искать жестянщика и маляра.

Мастера официальных сервисных центров регулярно проходят обучение на актуальных моделях, они не учатся методом проб и ошибок на вашей машине.
Мастера официальных сервисных центров регулярно проходят обучение на актуальных моделях, они не учатся методом проб и ошибок на вашей машине.

Многие дилерские центры принимают на хранение зимние/летние шины, которые занимают много места в гараже или на балконе. Кстати, хранить колеса на балконе не только неудобно, но и неправильно.

Выгода

Да-да, никакой ошибки. Сервисное обслуживание у официального дилера даже после окончания гарантийного срока может быть выгоднее, чем у неофициалов. На Renault от 3 до 5 лет сейчас дают 30-процентную скидку на работы и 15-процентную — на запасные части. На работы с автомобилями старше 5 лет идет уже 45-процентная скидка и 20-процентная — на запасные части.

Программа «Сервис 4+» позволяет использовать масла и запасные части Motrio (фильтры, свечи зажигания, тормозные колодки и амортизаторы) и восстановленные узлы, экономя от 20% на обслуживании автомобиля.

Еще во время гарантийного срока обслуживания автомобиля его владелец может подключиться к программам Renault Extra или Extra Light, которые застрахуют от дорогостоящего агрегатного ремонта и включают в себя помощь на дорогах Renault Assistance. Очень хорошо, если вам не придется прибегать к этому сервису и пользоваться, например, гарантированным бесплатным эвакуатором. Но иметь такую возможность все равно полезно.

Кроме того, официальные дилеры регулярно проводят акции, позволяющие получать солидные скидки на определенные услуги и операции: например, полировку или нанесение защитного покрытия.

Прозрачная история автомобиля

Автомобиль с полностью прозрачной историей более ликвиден на вторичном рынке. И найти покупателя намного проще: дилер сам может выкупить такую машину, когда владелец соберется поменять ее на новую.

Автомобиль с прозрачной историей, обслуживавшийся только в официальном сервисе, предпочтительнее на вторичном рынке. Его может выгодно приобрести и сам дилер, чтобы продать по программе Renault Selection.
Автомобиль с прозрачной историей, обслуживавшийся только в официальном сервисе, предпочтительнее на вторичном рынке. Его может выгодно приобрести и сам дилер, чтобы продать по программе Renault Selection.

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Говорят, что человек быстро привыкает к хорошему. Так стоит ли отучаться без острой необходимости? Наверняка вы можете себе позволить обслуживание и ремонт автомобиля в официальном сервисном центре — даже после окончания гарантии. И это будет умно.

Постгарантийное обслуживание у официалов: выгодно или нет?

Фото: Renault

Постгарантийное обслуживание у официалов: выгодно или нет?
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