Постгарантийное обслуживание у официалов: выгодно или нет?

Разберем все достоинства официального постгарантийного обслуживания на примере Renault. Гарантия на их автомобили (кроме коммерческих моделей) в России составляет 3 года или 100 000 км пробега. После этого у автовладельца есть выбор — браться за инструменты самостоятельно, искать «свой» сервис или оставаться на обслуживании у дилера. Теоретически при самостоятельном или гаражном ремонте можно сэкономить. А какие преимущества при обслуживании у дилера?

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Не нужно испытывать удачу

Владельцы подержанных автомобилей прекрасно знают, как сложно найти «свой» сервис, квалифицированного и добросовестного мастера. Рекомендации в форумах или друзей-знакомых не всегда соответствуют действительности, а ответом на завышенные ожидания может быть полное разочарование. Хамство, навязывание ненужных работ, применение некачественных запчастей и слишком дорогой ремонт — все это, увы, характерно для неавторизованных сервисных центров в России.

Официальные дилерские центры работают по определенным стандартам, которые предусмотрены на всё: запчасти, длительность и стоимость работ, даже внешний вид сотрудников центра. Вы знаете, чего ждать. Неприятные сюрпризы — редкость, и если вы сталкиваетесь с ними, можно пожаловаться руководству дилерского центра или даже в представительство. А кому пожаловаться на гаражного «мастера», который взял машину на ремонт в понедельник, чтобы отремонтировать к пятнице, а на самом деле закончит к майским праздникам будущего года? Ответа нет.

Renault создает высокие стандарты качества — в том числе для постгарантийного обслуживания. Неофициалы часто работают так, как удобнее им, а не клиенту.

Гарантированное качество материалов и запчастей

Вы точно знаете, из какой канистры или бочки льют масло в двигатель вашей машины гаражные мастера? Вы уверены, что они поставят на нее качественные детали, а не дешевые и недолговечные «аналоги»? А купите и привезете все детали самостоятельно — не подменят ли их некачественными или бэушными? Если вы имеете дело с официальным сервисным центром, на все эти вопросы можно ответить утвердительно. Запчасти будут только оригинальными, расходники и технические жидкости — предписанными производителем. Все по регламенту.

Удобство

Согласитесь, далеко не в каждом неавторизованном сервисном центре есть чистая, просторная, комфортная зона ожидания, с диванами, телевизором, журналами, бесплатным Wi—Fi. Да и кафе — стандарт для дилерских центров Renault.

Официальный сервис, как правило, заметно удобнее неофициального.

Официальные сервисные центры обычно работают без выходных, в отличие от неофициалов. К тому же с недавних пор у клиентов Renault есть возможность не только купить автомобили в онлайн-шоу-руме, но и не выходя из дома рассчитать на сайте максимальную рекомендованную стоимость сервисных работ и сразу же записаться на обслуживание или ремонт к любому удобному дилеру Renault. Это новшество 2018 года.

Мелочь, но приятная — то, что перед тем, как автомобиль заезжает в сервисную зону официального дилера, машину обязательно моют, на пол стелют бумагу, руль покрывают пленкой. Неофициалы обычно так не утруждаются, вынуждая владельца машины мыть кузов и чистить салон самостоятельно.

И нигде, кроме как у официального дилера, вам не предложат подменный автомобиль, если ваш задержится в ремонте надолго.

Все и сразу

Обслуживание и ремонт современного автомобиля — дело непростое. В гаражном сервисе может не быть необходимого оборудования, например для диагностики электронных систем. А окажется — ремонтник может быть недостаточно квалифицированным, чтобы работать с ним. Будет учиться на вашей машине.

Официальные сервисные центры Renault снабжены всем необходимым оборудованием, им доступны любые запасные части.

В официальных сервисных центрах есть все необходимое для устранения любых проблем, и мастера регулярно учатся ремонтировать актуальные модели, в том числе в Академии Renault, которой уже больше 20 лет. Представляете, какой там накоплен опыт?

При невозможности ремонта какого-то агрегата (например, электронного блока управления) его просто закажут с центрального склада. Вам не придется искать запчасть самостоятельно, вникая во все особенности версий и комплектаций: подбор произведут специалисты.

Кроме того, официальный сервис Renault заменит все «прошивки» на новейшие и бесплатно проведет все операции по отзывным кампаниям, если они касались вашего автомобиля.

В официальном сервисном центре справятся со сложным кузовным ремонтом — вам не придется искать жестянщика и маляра.

Мастера официальных сервисных центров регулярно проходят обучение на актуальных моделях, они не учатся методом проб и ошибок на вашей машине.

Многие дилерские центры принимают на хранение зимние/летние шины, которые занимают много места в гараже или на балконе. Кстати, хранить колеса на балконе не только неудобно, но и неправильно.

Выгода

Да-да, никакой ошибки. Сервисное обслуживание у официального дилера даже после окончания гарантийного срока может быть выгоднее, чем у неофициалов. На Renault от 3 до 5 лет сейчас дают 30-процентную скидку на работы и 15-процентную — на запасные части. На работы с автомобилями старше 5 лет идет уже 45-процентная скидка и 20-процентная — на запасные части.

Программа «Сервис 4+» позволяет использовать масла и запасные части Motrio (фильтры, свечи зажигания, тормозные колодки и амортизаторы) и восстановленные узлы, экономя от 20% на обслуживании автомобиля.

Еще во время гарантийного срока обслуживания автомобиля его владелец может подключиться к программам Renault Extra или Extra Light, которые застрахуют от дорогостоящего агрегатного ремонта и включают в себя помощь на дорогах Renault Assistance. Очень хорошо, если вам не придется прибегать к этому сервису и пользоваться, например, гарантированным бесплатным эвакуатором. Но иметь такую возможность все равно полезно.

Кроме того, официальные дилеры регулярно проводят акции, позволяющие получать солидные скидки на определенные услуги и операции: например, полировку или нанесение защитного покрытия.

Прозрачная история автомобиля

Автомобиль с полностью прозрачной историей более ликвиден на вторичном рынке. И найти покупателя намного проще: дилер сам может выкупить такую машину, когда владелец соберется поменять ее на новую.

Автомобиль с прозрачной историей, обслуживавшийся только в официальном сервисе, предпочтительнее на вторичном рынке. Его может выгодно приобрести и сам дилер, чтобы продать по программе Renault Selection.

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Говорят, что человек быстро привыкает к хорошему. Так стоит ли отучаться без острой необходимости? Наверняка вы можете себе позволить обслуживание и ремонт автомобиля в официальном сервисном центре — даже после окончания гарантии. И это будет умно.

Фото: Renault