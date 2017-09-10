Тест Toyota Corolla: шаг в 12-ю генерацию

Мы встретились с новой Короллой неожиданно — на тесте финалистов европейского конкурса Autobest, где я как член жюри представляю Россию. Королла была в маске и выдавала себя за предсерийный образец.

Toyota Corolla
Toyota Corolla

Toyota > Corolla

Давайте посоветуемся: как мы можем оценить усилия Тойоты? Она бросает свою самую популярную модель на передний край автомобилизации, отдавая приоритет гибридным агрегатам. В силовой установке использует электромотор, питая его от литийионной батареи, которая расположена под задним сиденьем.

Нам не приходится даже мечтать о дизеле для Короллы (правда, России обещают один негибридный бензиновый мотор). Для Тойоты важно сейчас уберечь нас от вредного выхлопа и дурного влияния автомобилизации — внедряются новейшие системы безопасности. Здесь не поспоришь — Тойота смотрит в будущее. Но нужны ли эти усилия нашему покупателю, который ждет от Тойоты универсальности и надежности, достойного дорожного просвета, чтобы по снегам проезжать? Насколько новая Тойота Королла соответствует этим ожиданиям и какой она вообще может быть на нашем рынке в 2019 году, читайте и смотрите видео по этой ссылке.

Тест Toyota Corolla: шаг в 12-ю генерацию
Тест Toyota Corolla: шаг в 12-ю генерацию
Фото: «За рулем»
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Отзывы о Toyota Corolla (5)

Toyota 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Интересная внешность, просторный салон, высокая посадка, неприхотливость

Недостатки:

Бедные материалы отделки, скрипят тормоза

Комментарий:

Комплектация Стиль Плюс, турецкого производства. Суммирую первые впечатления после полугода эксплуатации. Первое, что хочется отметить — интересный дизайн, в нем действительно есть какие-то самурайские мотивы. Но это если смотреть спереди. Сзади — уже не так интересно. Сбоку — машина как машина....

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