Тест Toyota Corolla: шаг в 12-ю генерацию

Мы встретились с новой Короллой неожиданно — на тесте финалистов европейского конкурса Autobest, где я как член жюри представляю Россию. Королла была в маске и выдавала себя за предсерийный образец.

Давайте посоветуемся: как мы можем оценить усилия Тойоты? Она бросает свою самую популярную модель на передний край автомобилизации, отдавая приоритет гибридным агрегатам. В силовой установке использует электромотор, питая его от литийионной батареи, которая расположена под задним сиденьем.

Нам не приходится даже мечтать о дизеле для Короллы (правда, России обещают один негибридный бензиновый мотор). Для Тойоты важно сейчас уберечь нас от вредного выхлопа и дурного влияния автомобилизации — внедряются новейшие системы безопасности. Здесь не поспоришь — Тойота смотрит в будущее. Но нужны ли эти усилия нашему покупателю, который ждет от Тойоты универсальности и надежности, достойного дорожного просвета, чтобы по снегам проезжать? Насколько новая Тойота Королла соответствует этим ожиданиям и какой она вообще может быть на нашем рынке в 2019 году, читайте и смотрите видео по этой ссылке.