Топ-7 самых дешевых автомобилей на нашем рынке в 2018 году

В этом рейтинге — самые доступные автомобили на российском рынке. Как ни странно, на этот раз обошлось без китайских моделей. Да что там говорить — только один автомобиль из списка собирается не в Тольятти!

Розничные цены на автомобили неизменно растут, и все меньше моделей укладываются по стоимости базовой версии в полмиллиона рублей. На этот раз в рейтинг не попали «китайцы». Обойдем мы стороной и пресловутый индийский Bajaj, который больше напоминает мотоколяску, — сосредоточимся исключительно на «полноценных» автомобилях. В список самых доступных моделей не попал и Ravon. Официальные цены на автомобили сейчас отсутствуют, да и то, что марка останется на нашем рынке, маловероятно. Неудивительно, что почти все попавшие в рейтинг модели производятся в Тольятти. Причем далеко не все — под маркой Лада. Топ-7 самых дешевых автомобилей на нашем рынке в 2018 году Лада Гранта — один из претендентов на звание лучшего автомобиля года в малом классе в рамках конкурса Гран-при «За рулем». Чтобы стать участником голосования, пройдите по этой ссылке.