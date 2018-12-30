Топ-7 самых дешевых автомобилей на нашем рынке в 2018 году

Розничные цены на автомобили неизменно растут, и все меньше моделей укладываются по стоимости базовой версии в полмиллиона рублей. На этот раз в рейтинг не попали «китайцы». Обойдем мы стороной и пресловутый индийский Bajaj, который больше напоминает мотоколяску, — сосредоточимся исключительно на «полноценных» автомобилях. В список самых доступных моделей не попал и Ravon. Официальные цены на автомобили сейчас отсутствуют, да и то, что марка останется на нашем рынке, маловероятно.
Неудивительно, что почти все попавшие в рейтинг модели производятся в Тольятти. Причем далеко не все — под маркой Лада.
- Лада Гранта — один из претендентов на звание лучшего автомобиля года в малом классе в рамках конкурса Гран-при «За рулем». Чтобы стать участником голосования, пройдите по этой ссылке.
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