Владелец кроссовера рассказывает о достоинствах (их много) и недостатках (с трудом находит) любимого автомобиля.

Меня зовут Андрей, мне чуть за тридцать, есть семья, с недавних пор отец. В связи с этим поменялись жизненные приоритеты, и с динамичного седана я пересел на городской кроссовер. Это мой четвертый автомобиль, поэтому выбор я делал уже со знанием дела — обращал внимание не только на эстетические особенности автомобиля, но и на динамику, системы безопасности, особенности комплектаций.

В общем, уже два года как я владелец Ford Kuga.

Выбор семейного человека

Я пересел на Кугу с седана, потому что после рождения ребенка семье стало категорически не хватать места в багажнике. А в Кугу коляску или велосипед можно просто взять и поставить. Плюс помогает система открывания багажника «без рук»: подошел с сумками, махнул ногой — дверь сама открылась. Нереально удобная штука! Мне нравится, как Куга выглядит: выразительная решетка, рельефный капот, некрашеный пластик по кругу, серебристая накладка и две трубы сзади. И модель смотрится так же хорошо в любой комплектации, даже в базовой.







В отзывах пишут про тесный салон, но я этого на себе не почувствовал — помещаемся всей семьей.

Можно сэкономить

Раньше я думал, что кроссовер с автоматом — это машина для дачников и пенсионеров. А теперь сам езжу на таком с огромным удовольствием! Автомат на Куге зачастую «думает» быстрее, чем я, — да и в пробках ведет себя приятно.

У двигателя моей Куги — лучшие в классе показатели для атмосферника 2.5: мощность 150 л.с., но при этом крутящий момент 230 Нм, на уровне конкурентов с мощностью 170–180 лошадок.

Расход топлива у него 10 литров на 100 км в наших пробках. Сравнивал с другими похожими автомобилями: все сопоставимо, но зато на Форде можно сэкономить, используя 92-й бензин. Плюс скромный транспортный налог.

Смартфон на колесах

Кайф городского кроссовера — в универсальности. Недаром сегмент растет рекордными темпами. По моим следам у меня даже несколько друзей пересели на Форд, и никто не жалеет!

Конечно, Куга — это не Explorer. Но мне очень нравятся материалы отделки, салон — видно, что производители реально старались. Мягкий приятный пластик, кнопки и подсветки. Очень уютно! Правда, нет обогрева задних сидений.

Вообще, моя машина — это такой смартфон на колесах. Тут у меня и карты с пробками, и голосовой помощник, и набор сообщений в мессенджерах! И не важно, каким телефоном ты пользуешься — здесь есть и Apple CarPlay, и Android Auto.

Крутая фишка Форда Куга — автопарковщик. Пользуюсь им постоянно: он сам находит место, сам крутит руль.

У меня стоят адаптивные биксеноновые фары, без которых я автомобиль уже не представляю. И комфортно, и безопасно: тут тебе и поворачивающиеся линзы, и дополнительные лампы, которые включаются при маневрировании на малой скорости во дворе, и изменяемый пучок света в зависимости от скорости движения и алгоритма работы датчика дождя. Температура свечения тоже оптимальная — те же светодиоды смотрятся слишком холодно и неестественно.

В общем, отличный семейный автомобиль без лишних вложений. Я люблю свою Кугу.

Вскоре выйдет вторая часть материала про Ford Kuga: о том, на что стоит обращать внимание при покупке модели на вторичном рынке, расскажет автоэксперт.