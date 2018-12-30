Встречка на глазок: как обогнать в снегопад и не лишиться прав

При обгоне зимой легко стать нарушителем по такой статье КоАП, которая предусматривает лишение прав. Есть ли шанс при этом сохранить водительское удостоверение — ЗР разобрался.

Закончились новогодние каникулы, а значит, многие вернулись из длительных поездок. Надеюсь, путешествия в новогодние праздники прошли без происшествий и споров с инспекторами ДПС. Но, к сожалению, так бывает не всегда и не у всех.

Вот, к примеру, весьма распространенная ситуация на наших дорогах. Вы едете по трассе, всё в снегу. Сколько полос для движения, какие на дороге линии разметки — непонятно. Единственное, что вы видите, — это дорожные знаки. Перед вами грузовик, который ползет еле-еле. И вы решаетесь на обгон. Разрешен ли Правилами такой маневр и почему?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.

Нарушит ли водитель легковушки Правила дорожного движения, совершив подобный маневр, и почему?

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