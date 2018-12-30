Встречка на глазок: как обогнать в снегопад и не лишиться прав

Продолжается голосование за выбор самых ярких автомобильных новинок 2018 года в рамках премии Гран-при «За рулем». Мы провели среди читателей опрос, какой автомобиль в среднем классе считается лучшим. Итог оказался ожидаемым.
Популярность класса SUV в нашей стране растет, как и во всем мире, с каждым месяцем. Семерка лидеров сплошь состоит из машин российской сборки, при этом исконно отечественный автомобиль в выборке только один.
Форд подмигнул нам из-за границы новым Фокусом — уже готовятся к продаже хэтчбек и универсал, скоро обещают и седан. С четвертым поколением популярной у нас модели, построенной на новой платформе C2, я познакомился на тестах европейского конкурса Autobest, где от «За рулем» представляю Россию.
Закончились новогодние каникулы, а значит, многие вернулись из длительных поездок. Надеюсь, путешествия в новогодние праздники прошли без происшествий и споров с инспекторами ДПС. Но, к сожалению, так бывает не всегда и не у всех.
Вот, к примеру, весьма распространенная ситуация на наших дорогах. Вы едете по трассе, всё в снегу. Сколько полос для движения, какие на дороге линии разметки — непонятно. Единственное, что вы видите, — это дорожные знаки. Перед вами грузовик, который ползет еле-еле. И вы решаетесь на обгон. Разрешен ли Правилами такой маневр и почему?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.
Нарушит ли водитель легковушки Правила дорожного движения, совершив подобный маневр, и почему?
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