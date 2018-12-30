Встречка на глазок: как обогнать в снегопад и не лишиться прав

1. Правила запрещают обгон от знака, предупреждающего о приближении к пешеходному переходу, до самой границы перехода. Поэтому водитель, выполняя такой маневр, будет нарушать ПДД.

2. Знак, запрещающий обгон, начнет действовать только через 2 км, кроме этого, водитель легкового автомобиля успевает закончить обгон до пешеходного перехода, где ПДД запрещают обгон. А значит, никаких претензий к водителю легковушки нет.

3. Несмотря на знак, запрещающий обгон, водитель легкового автомобиля может опередить грузовик, так как такой маневр не будет считаться обгоном. А раз так, нарушения ПДД нет.

4. Знак, запрещающий обгон, начнет свое действие через 2000 метров. Тем не менее, ПДД запрещают обгон за 100 метров перед пешеходным переходом. Такой маневр идет вразрез с ПДД.