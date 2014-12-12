НОЖНОЙ ПРИВОД
С. Левин, Московская область
Для удобной ночевки в автомобиле с электроприводом замка багажника нужно, чтобы дверь «спальни» можно было открыть и изнутри. На автомобиль Nissan X‑Trail (T‑31) я установил в обивку двери багажника и подсоединил параллельно штатной кнопке дополнительную — мне понравилась применяемая в Ладах. Теперь выходить из машины можно не только через боковые двери. Достаточно нажать ногой на кнопку, толкнуть дверь багажника — и путь на свободу открыт!
Приз автору совета — органайзер Heyner Organizer компании Heyner.
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Фото: С. Левин
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