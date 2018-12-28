«Пятый Element» вашего автомобиля

Автомобильные коврики компании Autofamily созданы для защиты пола вашего автомобиля.

О защите салона автомобиля, в частности напольного покрытия, думает каждый владелец. Грязь, пыль и разлитые напитки могут доставить массу неприятностей. Поскольку мы проводим в машине немало времени, имеет смысл позаботиться не только о собственном комфорте, но и о сохранении интерьера в первозданном виде.

Особенности ковриков Element

Производителю автомобильных ковриков Element удалось достичь оптимального сочетания прочности и эластичности. Благодаря эластичности коврик легко вынимается и моется. В то же время он хорошо держит форму, а высокие борта препятствуют распространению грязи и влаги по салону автомобиля.

На переднем коврике водителя предусмотрен 3D-«язычок», повторяющий форму площадки отдыха ноги и целиком закрывающий ее, включая боковую поверхность.

Стабильность характеристик в любое время года

Автомобильные коврики Element сохраняют свою форму и эластичность при низких и высоких температурах. Летом они не деформируются и не выгорают, а самое главное — даже в сильную жару не напоминают о себе неприятным запахом. Зимой коврики Element не твердеют на холоде.

А что насчет безопасности?

При производстве ковриков Element учитываются требования международных стандартов безопасной эксплуатации. Это значит, что ковры:

надежно фиксируются клипсами и не сдвигаются;

не блокируют педали управления автомобилем.

Важно, что продукция компании «Автофемели» не оказывает негативного воздействия на организм человека, так как компания «Автофемели» использует экологически чистое сырье.

Не забываем и о дизайне

Автомобильные коврики Element компании Autofamily идеально повторяют геометрию пола и являются продолжением дизайна салона вашего автомобиля. Все коврики имеют оригинальную текстуру и доступны в нескольких цветовых исполнениях.

Присоединяйтесь к семье «Автофемели», приобретая автомобильные ковры Element.