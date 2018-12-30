Первый тест нового Ford Focus: хорошо сидим!

Форд подмигнул нам из-за границы новым Фокусом — уже готовятся к продаже хэтчбек и универсал, скоро обещают и седан. С четвертым поколением популярной у нас модели, построенной на новой платформе C2, я познакомился на тестах европейского конкурса Autobest, где от «За рулем» представляю Россию.

Ford Focus 2019

Со вторым рядом сидений инженеры Форда сотворили даже не фокус, а просто чудо — в новой модели сзади полно места, и при этом багажник стал больше. Трехцилиндровые бензиновые двигатели и два дизельных мотора намекают на то, что будущие владельцы не разорятся на топливе и получат послушный автомобиль на все вкусы.

Но не будем засиживаться на просторном заднем сиденье: опробуем на ходу модель, известную своей отличной управляемостью.

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