Первый тест нового Ford Focus: хорошо сидим!

Ford Focus 2019
Со вторым рядом сидений инженеры Форда сотворили даже не фокус, а просто чудо — в новой модели сзади полно места, и при этом багажник стал больше. Трехцилиндровые бензиновые двигатели и два дизельных мотора намекают на то, что будущие владельцы не разорятся на топливе и получат послушный автомобиль на все вкусы.
Но не будем засиживаться на просторном заднем сиденье: опробуем на ходу модель, известную своей отличной управляемостью.
Читайте далее и смотрите видео здесь.
Читать комментарии (3)