Материалы по темеСоветские автомобили, которые могли бы стать серийными
Электромобиль в России построили еще в позапрошлом веке, примерно тогда же, когда и американские и европейские аналоги. Кстати, и первый в России автобус был электрическим!
Первый автомобиль с дизелем у нас стране появился почти девять десятилетий назад, а первый переднеприводный — в середине 1960-х. Кондиционер на отечественном автомобиле тоже применили уже шестьдесят лет назад. Увы, речь, как правило, не о серийных машинах, а об опытных образцах.
Тем не менее сегодня особенно интересно вспомнить, как это было и в какие модели в итоге воплотились эти первые опытные образцы.
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Фото: из архива автора
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