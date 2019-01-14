Многие передовые устройства появились в России практически тогда же, когда и в иных странах. ЗР напоминает, какие модели еще много лет назад могли похвастать коробкой-автоматом, полным приводом, кондиционером или дисковыми тормозами.

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Электромобиль в России построили еще в позапрошлом веке, примерно тогда же, когда и американские и европейские аналоги. Кстати, и первый в России автобус был электрическим!

Первый автомобиль с дизелем у нас стране появился почти девять десятилетий назад, а первый переднеприводный — в середине 1960-х. Кондиционер на отечественном автомобиле тоже применили уже шестьдесят лет назад. Увы, речь, как правило, не о серийных машинах, а об опытных образцах.

Тем не менее сегодня особенно интересно вспомнить, как это было и в какие модели в итоге воплотились эти первые опытные образцы.

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Фото: из архива автора