Простой и удобный способ оставаться на связи, когда это важно, предложил читатель «За рулем».

ПЕРЕВЕРТЫШ

О. Поляков, Нижний Новгород

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Если вы, припарковав машину, перекрываете кому-то выезд, нужно обязательно оставить номер телефона. Но постоянно «светить» его не следует. Поэтому предлагаю крепить телефонный номер на тыльной стороне козырька. Когда нужно, козырек откидываем, чтобы номер был виден.

Приз автору совета — канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс».

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.