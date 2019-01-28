Материалы по темеКакой автомобиль купить до 1 млн рублей? Советует эксперт ЗР
В рубрике «Прямая линия» эксперты журнала «За рулем» отвечают на вопросы читателей. Если вы присматриваетесь к какой-либо полноприводной модели, но сомнения мешают принять окончательное решение, ЗР поможет.
При выборе автомобиля необходимо учесть массу нюансов: где и как планируете обслуживать машину, в какую сумму может обойтись содержание той или иной модели и выдержит ли эту ношу семейный бюджет, подойдет ли понравившаяся модель к вашей индивидуальной манере вождения и предполагаемым условиям эксплуатации...
Все вопросы, касающиеся выбора нового автомобиля для покупки, присылайте на электронную почту: question@zr.ru Постарайтесь сформулировать в них больше вводных — так эксперту будет проще сориентировать вас во всем изобилии выбора на рынке.
Ответы будут опубликованы в ближайшее время.
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