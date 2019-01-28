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В рубрике «Прямая линия» эксперты журнала «За рулем» отвечают на вопросы читателей. Если вы присматриваетесь к какой-либо полноприводной модели, но сомнения мешают принять окончательное решение, ЗР поможет.

При выборе автомобиля необходимо учесть массу нюансов: где и как планируете обслуживать машину, в какую сумму может обойтись содержание той или иной модели и выдержит ли эту ношу семейный бюджет, подойдет ли понравившаяся модель к вашей индивидуальной манере вождения и предполагаемым условиям эксплуатации...

Все вопросы, касающиеся выбора нового автомобиля для покупки, присылайте на электронную почту: question @ zr . ru Постарайтесь сформулировать в них больше вводных — так эксперту будет проще сориентировать вас во всем изобилии выбора на рынке.

Ответы будут опубликованы в ближайшее время.