Даже если машина на гарантии, это совершенно не значит, что у вас с ней не будет проблем.

Если вы прошли муки выбора и наконец приобрели машину, не спешите расслабляться. К личному автомобилю, как правило, прилагается ворох забот и проблем, связанных, в первую очередь, с техническим обслуживанием машины. Даже если она на гарантии, это не избавит от дополнительной головной боли. К примеру, никто не застрахован от дорогостоящего ремонта. Сервисмены при этом не упустят возможности отказать в бесплатном устранении неисправности. Как в этом случае правильно себя повести, знают немногие. А вот эксперты ЗР знают и готовы поделиться дельным советом.

Все вопросы, касающиеся гарантийного обслуживания, присылайте на электронную почту: question @ zr . ru Постарайтесь сформулировать в них больше вводных — так эксперту будет проще разобраться в ситуации и дать правильный совет.

Ответы будут опубликованы в ближайшее время.