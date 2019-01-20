Berlingo, Rifter и Combo выигрывают Autobest 2019

Весь прошедший год я вел подробный отчет об участниках Европейского конкурса AUTOBEST, где определяется лучшая автомобильная покупка Европы. Самый важный критерий здесь для жюри — цена, она не должна превышать 20 тыс. евро.

Новые Citroen Berlingo, Peugeot Rifter, Opel Combo Life побеждают в AUTOBEST 2019 — в них очень много автомобиля за небольшие деньги. Тройняшки из концерна PSA набрали 14 076 баллов в финале конкурса, совсем не намного опередив преследователей. Всего на 148 баллов отстал от победителя Ford Focus нового поколения. Toyota Corolla 12-го поколения (13 846 баллов) вышла на третье место, проиграв второму призеру 82 балла. О том, как распределились остальные финалисты и что они из себя сегодня представляют, читайте и смотрите на видео по ссылке.