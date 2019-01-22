Вот, к примеру, такая ситуация на дороге. Вы за рулем синего автомобиля. Перед вами перекресток. По какой траектории ПДД разрешают дальнейшее движение? Отмечайте свой вариант чуть ниже, а правильный ответ разберем на следующей странице.
Ошибаются даже профи: по какой траектории можно ехать
В ПДД постоянно вносят поправки. Делается это, казалось бы, для устранения спорных моментов. Но так происходит не всегда. Некоторые улучшения, напротив, вносят сумятицу и вызывают непонимание водителей. ЗР помогает разобраться с правилами проезда круга.
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