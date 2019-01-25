Близкое автомобильное будущее пугает многих приверженцев традиционных ДВС. Свой прогноз дает эксперт ЗР.

Материалы по теме Ужесточение экологических норм для автомобилей: ждем новых разоблачений

В рассказе про Парижский автосалон вы заявили, что скоро в тестах будем оценивать не рулежку и мощность, а скорость интернета на борту и удобство зарядки. Сначала премиальные марки, а затем и бюджетные будут приучать нас к электрификации. Но не окажется ли это лишь пшиком — «электрогейтом»?

Автоиндустрия взяла курс на электромобили и автопилоты не по собственной воле, а по требованию поборников экологии. Проблем — масса, поэтому я не верю в громкие заявления о том, что уже через пять-семь лет на дорогах будут править бал автомобили «новой эры».

Но направление задано, и со временем электромобили с автопилотом станут нормой жизни.

Если, конечно, не случится революционных прорывов в области альтернативных источников энергии.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

Фото: Renault