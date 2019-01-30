Когда комплектация автомобиля не предусматривает штатного аудио или же оно есть, но не выдерживает никакой критики, выбор нового головного устройства может оказаться сложной задачей, ведь на рынке сейчас такое разнообразие предложений. Чтобы не запутаться, главное при выборе — это четко представить, какой функционал хотелось бы получить в итоге.

Допустим, если в панели вашего автомобиля предусмотрено посадочное место в размере 2DIN, но при этом совсем нет желания переплачивать за сложный мультимедийный аппарат, можно обойтись и обычным головным устройством в этом размере — с традиционными кнопками и символьным экраном. А можно поступить иначе — выбрать всё же мультимедийную модель, но без лишних наворотов, которые обычно сильно сказываются на цене. Так вы тоже не переплатите лишнего, но зато получите аппарат с удобным управлением через сенсорный экран, да еще и с возможностью подключить к нему камеру заднего вида. Получится то, что надо — экономно и рационально.

Именно под такую логику выбора компания Pioneer и создала серию головных устройств G, в которую вошли шесть моделей в размере 2DIN. В них нет огромного списка функций, но зато все имеющиеся выполнены с максимальным вниманием к мелочам. Сегодня мы предлагаем небольшой обзор этой чрезвычайно удачной серии.

В серию G вошли три модели без дискового привода и три модели, которые, помимо всего прочего, умеют читать CD и DVD. Диски сейчас, конечно, активно вытесняются из обихода USB-флешками, но если вы не спешите расставаться с вашей любимой коллекцией на CD и DVD, советуем обратить внимание именно на «классику жанра» — эти модели обозначаются AVH. Если же диски для вас окончательно ушли в прошлое, смело выбирайте бездисковые модели с индексом MVH, так вы даже еще немного сэкономите.

Модели Pioneer MVH-G110 и AVH-G110DVD можно назвать базовыми, с них и начнем. Они имеют весьма качественные экраны размером 6,2 дюйма, построенные по технологии Clear Type Resistive Touch — их отличают хорошая цветопередача, высокая контрастность и чувствительный сенсорный слой. И еще у них широкие углы обзора, что для автомобиля тоже важно, ведь в большинстве случаев мы видим экран именно под углом. Плюс к этому можно из меню вручную настроить яркость и контрастность. Отмечаем это особо, поскольку часто производители не дают такой возможности даже в более дорогих моделях.

Часть функций вынесена в виде физических кнопок левее экрана — это регулировка громкости, приглушение звука и кнопка временного «гашения» экрана — последнее бывает особенно востребовано в ночных поездках. Словом, всё то, что может понадобиться оперативно. Здесь же — кнопка выхода в центральное меню, она выделена рельефом. Очевидно, в этой части всё сделано для максимально удобного управления «вполглаза».

Разъем USB производитель не стал выносить в виде отдельного «хвоста» с удлинителем, а расположил прямо на лицевой панели под кнопками. Учитывая, что USB-флешкам уготована участь основных носителей в аудиосистеме, смысл в этом есть — вставлять и вынимать их можно буквально в движении, почти не отвлекаясь от дороги. А если вам не нравится, что они будут торчать прямо из панели, просто используйте флешки в компактных коротких корпусах.

Впрочем, одними лишь флешками дело не ограничивается, приятный сюрприз ждет владельцев Android-смартфонов, которые тоже можно подключить к USB и использовать в качестве музыкального носителя. Обмен информацией со смартфоном происходит посредством MTP (Media Transfer Protocol), а для пользователя это выглядит примерно так же, как если бы смартфон был обычной флешкой.

Список поддерживаемых аудиоформатов традиционен — это MP3, WMA, AAC и WAV. Как и обещано, всё самое необходимое и ничего лишнего. В качестве приятного дополнения — поддержка видеоформатов DivX и MPEG и форматов изображений JPEG и BMP.

В плане звуковых настроек всё тоже подчинено принципу разумной достаточности. Базовые включают в себя настройку сабвуфера (доступны выбор частоты среза, регулировка уровня и смена полярности), настройку относительных уровней отдельно для каждого динамика системы, и, пожалуй, здесь же отметим гибко настраиваемую тонкомпенсацию. Последняя дает возможность получить комфортное звучание на любой громкости, она нивелирует особенность нашего слуха терять чувствительность к самым низким и самым высоким частотам при ее уменьшении.

К звуковым настройкам, которые, возможно, придется вызывать чуть чаще, можно отнести эквалайзер. Здесь он 7-полосный, позволяет корректировать звучание, усиливая или ослабляя отдельные частотные области. Разумеется, имеются несколько вариантов предустановленных настроек.

Остальные модели серии G во многом повторяют своими возможностями базовые, но имеют некоторые дополнения. Например, к MVH-G111 и AVH-G111DVD в комплекте идет инфракрасный пульт дистанционного управления. Кто-то может возразить, что в автомобиле он не нужен, но на практике получается иначе — те, кто хоть раз попробовал управляться пультом, вряд ли от него откажутся. Тем более, что кнопки удачно разделены на зоны, и им легко пользоваться «вслепую».

Pioneer MVH-G210BT и AVH-G210BT пультов в комплекте не имеют, но зато оснащены модулем Bluetooth. Как и полагается, они умеют работать одновременно в двух режимах — hands free (весьма рекомендуем пользоваться им, за рулем это не только безопасно, но и просто удобно) и передача потокового аудио. Во втором случае вы фактически используете аудиосистему вашего автомобиля как Bluetooth-гарнитуру для прослушивания музыки со смартфона. Причем не важно — записанной в памяти или играющей через какое-нибудь приложение интернет-радио или стримингового сервиса.

В общем, головные устройства Pioneer серии G — это удачный выбор, когда нужно получить лаконичную аудиосистему, но с максимально удобным управлением, да еще и бонусом в виде возможности вывести на экран изображение с камеры заднего вида. Дело за малым — выбрать дисковую или бездисковую модель, с ИК-пультом управления или без, с модулем Bluetooth или без него. Впрочем, в последнем случае владельцы Android-смартфонов расстроены все равно не будут.