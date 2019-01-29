Можно ли спровоцировать аварию, не нарушив ПДД? Оказывается, можно. ЗР рассказывает, как правильно вести себя в сложной дорожной ситуации.

Итак, разберем вот такой пример. Вы за рулем красного автомобиля и готовитесь повернуть налево на Т-образном перекрестке на главную дорогу. Отсутствие у вас приоритета подтверждает знак «Уступи дорогу». По главной двухполосной дороге плотный поток машин. Но вот ситуация меняется. Слева к повороту приближается грузовик. Он собирается повернуть направо, на ту самую дорогу, по которой подъехали вы. Ее шофер оттормаживается, включив правый указатель поворота. И даже моргает вам дальним — мол, выезжай. Ведь вы занимаете место, которое водитель грузовика хотел бы использовать для своего маневра.

Вы видите, что за большегрузом есть 50-метровый разрыв. До приближающегося справа легкового автомобиля 250 метров. Рискнете ли вы совершить поворот налево в такой обстановке или поступите по-иному? Предлагаем выбрать одно из предлагаемых решений, которое подсказывает вам ваш водительский опыт, и проголосовать. А оценку всех вариантов ответов мы дадим на следующей странице.