Читатель «За рулем» из Гамбурга недоумевает: дизельным автомобилям въезд в город закрыт, однако концентрация вредных веществ в воздухе, на которую грешили защитники экологии, выросла. Суть проблемы раскрывает обозреватель ЗР.
Тяжесть последствий для мотора от «левого» топлива может быть разной, однако и в худшем случае возможен выход с минимальными потерями. ЗР объясняет, как не попасть на капитальный ремонт двигателя за свой счет.
Перед нами перекресток. К нему одновременно приближаются два легковых автомобиля, снегоуборочная машина с включенной оранжевой мигалкой и полицейский автомобиль с включенными спецсигналами. В каком же порядке все участники движения минуют перекресток?
Отмечайте свои варианты, а правильный ответ смотрите на следующей странице.
Читать комментарии (18)