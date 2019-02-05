Спецсигналы, светофор, да еще и главная дорога меняет направление движения — как тут не запутаться! ЗР помогает разобраться в приоритетах, чтобы не попасть в аварию в реальной жизни.

Перед нами перекресток. К нему одновременно приближаются два легковых автомобиля, снегоуборочная машина с включенной оранжевой мигалкой и полицейский автомобиль с включенными спецсигналами. В каком же порядке все участники движения минуют перекресток?

Отмечайте свои варианты, а правильный ответ смотрите на следующей странице.