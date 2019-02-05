Читатель «За рулем» из Гамбурга недоумевает: дизельным автомобилям въезд в город закрыт, однако концентрация вредных веществ в воздухе, на которую грешили защитники экологии, выросла. Суть проблемы раскрывает обозреватель ЗР.

Живу в Гамбурге. Уже год, как запретили въезд в город на дизельных машинах. Недавно сравнили содержание оксидов азота в атмосфере до и после запрета — оказалось, что их концентрация… выросла! Получается, дело было не в машинах?

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Полагаю, что не только в машинах. Кто-нибудь сравнивал, к примеру, что больше загрязняет атмосферу — автомобили или корабли, чадящие в гамбургском порту?

Просто в мире идет шараханье из крайности в крайность. Это касается и экологии, и энергетики.

Мы уже писали о том, что выбросы сажи от бензиновых моторов на поверку оказались еще опаснее, чем от дизельных. Однако под раздачу пока попали только дизели, хотя грядущий уход с автомобильной арены бензиновых моторов также вовсю анонсируется.

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Фото: DPA/TASS