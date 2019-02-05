Живу в Гамбурге. Уже год, как запретили въезд в город на дизельных машинах. Недавно сравнили содержание оксидов азота в атмосфере до и после запрета — оказалось, что их концентрация… выросла! Получается, дело было не в машинах?
Полагаю, что не только в машинах. Кто-нибудь сравнивал, к примеру, что больше загрязняет атмосферу — автомобили или корабли, чадящие в гамбургском порту?
Просто в мире идет шараханье из крайности в крайность. Это касается и экологии, и энергетики.
Мы уже писали о том, что выбросы сажи от бензиновых моторов на поверку оказались еще опаснее, чем от дизельных. Однако под раздачу пока попали только дизели, хотя грядущий уход с автомобильной арены бензиновых моторов также вовсю анонсируется.
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Фото: DPA/TASS
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