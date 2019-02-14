Все началось с панического сообщения в интернете о магните, обнаруженном автовладелицей на двери своей машины. ЗР выяснил, кто и зачем мог его использовать.

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Недавно интернет-сообщество паниковало по поводу монеток, которые угонщики якобы подкладывают под ручки дверей, чтобы центральный замок не заблокировал машину. Это вымысел! Так и с магнитом: оказалось, машина просто побывала в сервисном центре, и механики использовали магнит, чтобы держать перед глазами какие-то записи (инструкции, схемы и т.д.). Разблокировать замок двери автомобиля при помощи магнита нельзя.

Любой, кто представляет конструкцию замка, скажет, что открыть его магнитом (даже самым мощным, например неодимовым) невозможно. Единственное, для чего его — скорее теоретически — можно использовать в таком случае — оттянуть уголок двери, чтобы просунуть внутрь бечевку или проволоку и зацепить дверную ручку, кнопку или кольцо ключей, закрытых в машине. Но все-таки проще, удобнее и разумнее применять в этом случае медицинскую манжету для тонометра. Так легче избежать повреждений лакокрасочного покрытия.

Магнит может быть полезен в описанной ситуации разве что для скрытого хранения запасного ключа (например, в полости бампера). Ключ можно завернуть в тонкую пленку и примагнитить к усилителю. Но это лишь один из способов крепления, и не самый надежный — не говоря уже о секретности самого решения. Зачем нам облегчать жизнь угонщикам своими руками?