Иногда нарушителем можно стать не сознательно, а из-за действий других водителей. ЗР рассказывает, как правильно вести себя в такой ситуации.

Представим такую ситуацию. Вы стоите на светофоре и ждете разрешающего сигнала для поворота направо. Проезжая часть грязная и залита водой с талым снегом. Чтобы не залезать в лужу, вы взяли чуть левее. Но между вами и тротуаром может втиснуться еще один автомобиль. Загорается разрешающий сигнал, вы трогаетесь и в этот момент в правое зеркало замечаете, что справа по грязи вашу машину пытается обойти внедорожник. Как вы поступите?

Предлагаем выбрать одно из решений, которое вам подсказывает водительский опыт, и проголосовать. Все варианты ответов мы рассмотрим на следующей странице.