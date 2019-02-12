На вопрос о взаимосвязи режима работы двигателя с его масляным аппетитом отвечает эксперт «За рулем».

В статье про масложор указано, что холостой ход — самый неблагоприятный режим, вызывающий повышенный расход масла. Но неужели он может превышать масложор при езде по трассе на высокой скорости?

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Езда по трассе на высокой, но разумной и постоянной скорости — один из благоприятных для мотора режимов. Эти условия сродни номинальному режиму работы авиационного двигателя во время полета. При езде по трассе мотор развивает средние обороты (наиболее эффективная зона), при этом хорошо охлаждается благодаря интенсивному обдуву ради­аторов. Разумеется, на скоростях, близких к максимальным, или в режиме гоночного трека нагрузка на двигатель возрастает, и это может провоцировать повышенный расход масла.

Неблагоприятен для двигателя и режим холостого хода: из-за низкого давления при сгорании топлива поршневые кольца работают неэффективно, снижается герметичность цилиндра, на стенках остается толстая масляная пленка, которая сгорает, — и расход масла повышается.

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