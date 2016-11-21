Mazda 6: обновление красного коня

Много лет я уже наблюдаю за эволюцией Мазды 6. Проводил с ней сравнительные тесты, любовался на выставках. И всегда жду ее появления только в красном. На этот раз фирменный цвет стал еще глубже.

Габариты кузова остались неизменными, но появился более мощный двигатель, сильно переработана подвеска, а масса выросла сразу на 150 кг. И все это сдобрено заботой о том, чтобы не был нарушен комфорт пассажиров и водитель при этом кайфанул от езды даже по не совсем гладкой дороге. Ну, похожей на ту, что пролегла под нашими 19-дюймовыми колесами. Читать далее и смотреть видеотест по ссылке.