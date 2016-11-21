Mazda 6: обновление красного коня

Много лет я уже наблюдаю за эволюцией Мазды 6. Проводил с ней сравнительные тесты, любовался на выставках. И всегда жду ее появления только в красном. На этот раз фирменный цвет стал еще глубже.

Mazda 6
Mazda 6

Mazda > 6

Габариты кузова остались неизменными, но появился более мощный двигатель, сильно переработана подвеска, а масса выросла сразу на 150 кг. И все это сдобрено заботой о том, чтобы не был нарушен комфорт пассажиров и водитель при этом кайфанул от езды даже по не совсем гладкой дороге. Ну, похожей на ту, что пролегла под нашими 19-дюймовыми колесами. Читать далее и смотреть видеотест по ссылке.

Фото: «За рулем»
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Отзывы о Mazda 6 (1)

Mazda 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

С 2.0 литровым двигателем и АКП динамика разгона впечатляет, не знаю как с 2.5, но мне больше и не надо. Шумоизоляция тоже на высоте.

Недостатки:

Поцарапался руль, такое ощущения что его подрали специально в нескольких местах (колец не ношу)

Комментарий:

Если бы покупал автомобиль ещё раз, то выбрал бы Мазду 6. Не от одного автомобиля не было такого восторга.

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