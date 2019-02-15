Почему задняя ось подключается медленно — ответ эксперта

На форуме «За рулем» зашел разговор об электронно-управляемых трансмиссиях современных кроссоверов. ЗР советует блокировать муфту заранее.

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Mitsubishi > Outlander

В материале «Точечная настройка» про Outlander у вас сказано, что подключением задней оси ведает электромагнитная муфта, которая «не блещет быстродействием». Казалось бы, такое устройство должно срабатывать сразу, в отличие от вискомуфт. Опять виновата электроника?

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Да, причина кроется в программе управления. Именно быстродействие управляющей электроники определяет возможности трансмиссии современных кроссоверов — как в любом электронном приборе, будь то смартфон или компьютер.

Операцию, которая дается тяжело слабому процессору, мощный выполнит гораздо быстрее. Блок управления трансмиссией автомобиля не исключение. Нельзя сбрасывать со счетов и быстродействие собственно электронной муфты.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

Фото: Mitsubishi

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