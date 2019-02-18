Убираем стук из багажника — совет бывалого автомобилиста

Назойливый стук крышки багажника немолодой машины имеет как минимум две причины. Находчивый читатель «За рулем» устранил обе одним махом.

ПОБЕДИТЕЛЬ АВТОЗВУКА

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А. Габитов, Барнаул

У крышки багажника моей Короллы 2005 года выпуска появился люфт. Неприятные стуки раздражали на каждой кочке. Вероятных причин две: либо родные уплотнители потеряли эластичность, либо просели петли багажника.

Лекарство нашел универсальное. В местах соприкосновения крышки со штатным уплотнителем прикрепил самоклеящийся дверной уплотнитель. Крышка стала прижиматься плотнее, стуки исчезли.

Приз автору совета — дневные ходовые огни фирмы Osram.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: А. Габитов

  • Читатели «За рулем» умеют работать руками — это ни для кого не секрет. У многих в багажнике лежит необходимый инструмент, а книги нашего издательства пользуются стабильным спросом у автолюбителей и профессиональных слесарей.

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