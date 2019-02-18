ПОБЕДИТЕЛЬ АВТОЗВУКА
А. Габитов, Барнаул
У крышки багажника моей Короллы 2005 года выпуска появился люфт. Неприятные стуки раздражали на каждой кочке. Вероятных причин две: либо родные уплотнители потеряли эластичность, либо просели петли багажника.
Лекарство нашел универсальное. В местах соприкосновения крышки со штатным уплотнителем прикрепил самоклеящийся дверной уплотнитель. Крышка стала прижиматься плотнее, стуки исчезли.
Приз автору совета — дневные ходовые огни фирмы Osram.
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Фото: А. Габитов
- Читатели «За рулем» умеют работать руками — это ни для кого не секрет. У многих в багажнике лежит необходимый инструмент, а книги нашего издательства пользуются стабильным спросом у автолюбителей и профессиональных слесарей.
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