Перекрестки, на которых разные направления движения разделены между собой газоном, встречаются нам каждый день. Невнимательность на таком перекрестке нередко приводит к ДТП. Очередной тест ЗР, возможно, убережет вас от аварии.

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Эта задача фактически из реальной жизни. К нам обратился читатель, который примерно в такой ситуации попал в ДТП. Конечно же, его интересовал вопрос виновности. Но для начала, по традиции, — сама ситуация.

Красный автомобиль выехал на перекресток на мигающий зеленый. Почти сразу загорелся запрещающий сигнал светофора. Для водителей синего и желтого автомобилей при этом горит зеленый сигнал.

Именно эта троица нас и интересует. В какой очередности, с учетом ПДД, проедут перекресток автомобили? Выбирайте свой вариант, а правильный ответ на следующей странице.