Kia > Sportage

Ларец тот непросто открывался: группа Hyundai-Kia проявляет огромные усилия, внедряя на нашем рынке под разными брендами очень похожие автомобили. Прошло всего два года, как я делал тест этой парочки, и вот обе машины обновились.

Не могу сказать, что эти машины одинаковы с лица, но точно делают, что скажешь. И тем интереснее поискать различия, которые проявились уже на старте. При сопоставимой цене у Sportage помощнее мотор, зато у Tucson круче набор опций. Как и в прошлый раз, они пройдут многоборье со льдом и снегом. Кроме того, добавим им новых заданий. Какой из братьев сильнее, читайте и смотрите видео здесь.