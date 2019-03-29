Дорога — неподходящее место для самоутверждения. И все-таки находятся те, кто следует принципу «моя дорога — мои правила». Хотя и дорога общая, и ПДД одинаковы для всех. ЗР объясняет, что пошло не так и как не попасть в подобную ситуацию в будущем.

Обычная ситуация. «Скорая помощь» спешит на вызов к больному или везет пациента с тяжелой травмой. Счет идет на секунды. Нормальные водители уступают, как только появляется возможность. Однако находятся те, кто не видит мигалки, не слышит сирену и призывы водителя «скорой» освободить дорогу. Вернее — не хочет ни видеть, ни слышать…

Пункт 3.2 Правил дорожного движения гласит: «При приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства». Также запрещено выполнять обгон такого транспортного средства.

Видеорегистраторы не входят в список обязательного оборудования автомобилей скорой медицинской помощи, но водители «скорых» их обычно ставят. Особо вопиющие случаи медики записывают и на смартфоны, так что проблем с доказательством нарушения не возникнет.

Предусмотренное наказание за это нарушение, согласно статье 12.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, — штраф от 500 рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. Но это не всё. Автохамы забывают о статье 264 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Согласно пункту 1, нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается принудительными работами до двух лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет, либо арестом до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. А если нарушение ПДД привело к смерти человека, это наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, согласно пункту 3 той же статьи.

Да, все слышали, что некоторые используют «скорую» как такси и что их водители не всегда ведут себя корректно. Но они ежедневно испытывают стресс. Попробуйте представить себя на их месте. Не помогает — представьте себя пациентом «скорой», который находится на грани смерти. Подумайте о том, что в «скорой» может оказаться ваш родственник, друг, ребенок. Уступите.