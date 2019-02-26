Каждый, кто садится за руль, должен уметь прогнозировать дорожную обстановку на несколько ходов вперед. Давайте поучимся делать это на примере очень распространенной на наших дорогах ситуации.

Представьте себе, что едете по пустому загородному шоссе и, приближаясь к левому повороту, нагоняете автопоезд, который едет медленнее вас. Дорога узкая, двухрядная. Тем не менее впереди она свободна и никаких запрещающих знаков нет. Вы начинаете обгон. Но тут у фуры загораются стоп-сигналы, и она начинает прижиматься к прерывистой осевой. Решитесь ли вы обгонять в таких условиях?

Предлагаем выбрать одно из решений, которое вам подсказывает водительский опыт, и проголосовать. Все варианты ответов мы рассмотрим на следующей странице.