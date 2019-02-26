Представьте себе, что едете по пустому загородному шоссе и, приближаясь к левому повороту, нагоняете автопоезд, который едет медленнее вас. Дорога узкая, двухрядная. Тем не менее впереди она свободна и никаких запрещающих знаков нет. Вы начинаете обгон. Но тут у фуры загораются стоп-сигналы, и она начинает прижиматься к прерывистой осевой. Решитесь ли вы обгонять в таких условиях?
Предлагаем выбрать одно из решений, которое вам подсказывает водительский опыт, и проголосовать. Все варианты ответов мы рассмотрим на следующей странице.
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