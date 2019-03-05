1. Знак, запрещающий обгон, начнет действовать только через 1000 м. Поэтому обгон здесь разрешен.

2. Обгон трактора в ближайшие 1000 м запрещен — об этом говорит знак и информационная табличка. Знаки имеют преимущество над разметкой.

3. Несмотря на запрещающий знак, обогнать трактор можно, так как на нем имеется знак «тихоход».