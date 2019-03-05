Обгон тихохода по встречке — две трети водителей не знают правила!

Иногда дорожная разметка и знаки попросту вводят водителей в заблуждение. ЗР помогает разобраться в весьма распространенной на наших дорогах ситуации.

Мы видим, что по дороге едет трактор. Едет медленно, и нам бы хотелось его обогнать. Можно это сделать в нашем случае или нет? Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.

Разрешают ли ПДД водителю легковушки обогнать трактор?

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