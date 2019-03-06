Правду сказать, из реальных наших марок в Женеве и была одна только Lada. Ее представляли местные дилеры, но был и взлет, когда после ухода Владимира Каданникова государство взялось само управлять Ладой. Хочется надеяться, что Aurus, впервые представленный в Женеве, поддержит в нашем правительстве уверенность, что оно все-таки может ведать автопромом.
За то время, пока мы сомневались, мир автомобильный ушел очень далеко вперед. Об этом и мой очень подробный рассказ с видеопредставлением.
По поводу фотозаставки могу сказать, что девушки с автосалонов не исчезли, значит будет кому нас вдохновлять. Читать далее по ссылке.
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