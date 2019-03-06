Каждый год, начиная с 1992-го, я езжу на Женевский автосалон. Конечно, все это время следил за нашими марками. И вот наступил 2019-й, и с большой помпой на международном мотор-шоу представлен русский бренд Aurus.

Правду сказать, из реальных наших марок в Женеве и была одна только Lada. Ее представляли местные дилеры, но был и взлет, когда после ухода Владимира Каданникова государство взялось само управлять Ладой. Хочется надеяться, что Aurus, впервые представленный в Женеве, поддержит в нашем правительстве уверенность, что оно все-таки может ведать автопромом.

За то время, пока мы сомневались, мир автомобильный ушел очень далеко вперед. Об этом и мой очень подробный рассказ с видеопредставлением.

По поводу фотозаставки могу сказать, что девушки с автосалонов не исчезли, значит будет кому нас вдохновлять. Читать далее по ссылке.