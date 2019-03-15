Ford Kuga и Mazda CX-5: щеголь и простак

Первые впечатления от этих двух кроссоверов диаметрально противоположные: Мазда СХ-5 — щеголь, а Форд Куга — с практической жилкой. При виде снежной целины Куга сразу бросается на ее штурм, а Мазда СХ-5 бережет себя.



День, когда проходил тест, выдался солнечным, оба кроссовера отменно порезвились в снежных брызгах. И на ледяном овале выступили достойно, так что проигравшему было совсем не обидно. Читать и смотреть видео здесь.